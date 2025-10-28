N. Pimentel, de frente contra las autoridades de Bogotá por aplazamiento del partido Chicó - América

No cesan los problemas en el fútbol colombiano. En las últimas horas se dio a conocer la noticia de que el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, que estaba programado para este jueves en el Estadio El Campín, no se podrá llevar a cabo por disposición de la Comisión Local de Seguridad de Bogotá.

Gustavo Quintero, secretario de gobierno de la capital, advirtió que no había la cantidad suficiente de policías para garantizar la seguridad ese día y el siguiente, que es cuando se celebra Halloween, razón por la que no se aceptaba la petición de albergar el partido válido por la fecha 18 del campeonato.

Frente a esto, Nicolás Pimentel, presidente del Boyacá Chicó, habló con El VBAR Caracol para dar claridad sobre lo ocurrido, teniendo en cuenta que el club boyacense estaba recibiendo un sinfín de críticas y severas acusaciones.

¿Por qué Chicó no puede usar el Estadio El Campín para su partido ante América?

“El estadio de Tunja tenía un evento cultural y nos informaron con tiempo suficiente que no íbamos a tener el estadio. Entonces, con tiempo suficiente, vinimos a activar nuestro segundo estadio, que es el de Techo, pero me dijeron que por el tiempo y el rival, me atrevo a decir que es la primera o segunda hinchada más grande, no se podía jugar allá, entonces que fuéramos al Campín. Hablo con Sencia, organizamos todo de muy buena manera y desde hace 22 días aparecían todos los conceptos positivos”, empezó diciendo el dirigente.

“Solo esperábamos el Comité Local, con los que nos reunimos esta mañana (28 de octubre), para definir minucias, como dónde ubicar las dos barras de América, a qué horas se abriría el estadio, el aforo... Minucias. Ahora, hacen la votación y sale que perdemos por unanimidad, o sea que no se puede jugar el partido. Les digo que qué había pasado si hace 20 días habían dado el concepto de que sí, entonces me dicen que la Policía no cuenta con los uniformados suficientes para cubrir el evento del jueves y el del viernes que es Halloween, un tema que no entiendo, ni comprendo en lo que es la capital de Colombia”, declaró tajantemente.

“Acá no se les está pidiendo 5.000 o 1.000 policías, un evento de estos con 400 policías y la logística privada se saca adelante, como se ha hecho en todos los 30 de octubre y los de todas las fechas. Les digo que no peleemos y yo bajaba 5.000 personas de aforo, es decir cerrar sur o norte, además aumentaba la cantidad de logística privada y mitigamos la poca policía que va, para meter 500-600 de mi seguridad. Aun así, me dicen que no, entonces para qué me dan un concepto favorable desde hace 23 días”, apuntó Pimentel.

¿Hay alternativas para jugar el partido entre Chicó y América en Liga?

Aclarado el tema, Nicolás Pimentel habló sobre las alternativas que desesperadamente buscó el equipo: “Desde la mañana de hoy (28 de octubre), buscamos seis estadios, porque de ellos no son dueños los equipos, sino las gobernaciones o alcaldías, y se los nombro: Villavicencio, que les da miedo porque viaja Nacional y se pueden encontrar las barras en las carreteras, en Ibagué, en Pereira, en Bogotá y en Armenia”.

Y mencionó una posibilidad que ve inviable: “La otra opción es jugarlo a puerta cerrada y lo hago, pero a mí me firman un documento donde me exoneren de cualquier responsabilidad de seguridad, porque allá me llegarán 10-15 mil hinchas de América y será un problema”.

Nicolás Pimentel reitera que la culpa no es del Chicó

El dirigente aprovechó también para aclarar que la culpa no fue del equipo como tal, teniendo en cuenta que se actuó según lo que indica Dimayor: “La vaca loca no la generó ni Dimayor ni Boyacá Chicó, hicimos todo con tiempo y dos días antes de un partido tan grande, porque no es que vaya a jugar con un equipo chico, no tengo estadio porque América es masivo y a la gente de las otras ciudades les da temor que llegue tanta gente de un momento a otro”.

Incluso aseveró que se puede jugar unos días después, pero no ha recibido el aval: “Lo que le digo al Secretario de Bogotá es que si los conceptos están, juguemos el sábado o el domingo en El Campín y así no entorpecemos todo el campeonato, porque si ese partido no se juega, pues toca aplazar toda la fecha. No me gusta eso, no es lo correcto, no somos los malos del paseo, pero qué hacemos si debe haber un Fair Play deportivo”.

Finalmente, Pimentel señaló que el partido definitivamente “no se va a jugar el jueves” por cuestión de tiempos y teme por el desarrollo de la fecha 19: “El Secretario de Gobierno de Bogotá nos pone en una situación muy complicada. Son seis o siete equipos que están peleando por clasificar, yo ya no peleo descenso ni entrar a los ocho, nada, pero sí me parece que debe haber un Fair Play deportivo para todos. Ahora seguiremos con Dimayor buscando alternativas".

