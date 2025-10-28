¡Hay grupo de la muerte! Así quedaron sorteados los cuadrangulares finales en el Ascenso / Colprensa

¡Se busca campeón en el Torneo de Ascenso! Este lunes 27 de octubre se definieron los cuadrangulares finales del segundo semestre: serán dos grupos conformados por cuatro equipos en los que Jaguares y Patriotas aparecen como cabezas de serie.

En la previa del sorteo, tanto Real Cartagena como Boca Juniors de Cali sentenciaron su agónica clasificación, luego de haber empatado sus correspondientes partidos de la última jornada. Así pues se unieron a: Cúcuta Deportivo, Real Cundinamarca, Internacional de Palmira, Atlético Huila y los ya mencionados Jaguares y Patriotas.

Así quedaron sorteados los cuadrangulares finales del Ascenso

Finalizada la jornada 16, se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares con la salvedad de que Jaguares (líder) y Patriotas partían como cabezas de serie y en dicho sentido contaban con las ventajas de cerrar esta fase en condición de local y tener a su favor el “punto invisible”.

Grupo A

Jaguares de Córdoba

Cúcuta Deportivo

Atlético Huila

Internacional de Palmira

Grupo B

Patriotas Boyacá

Boca Juniors de Cali

Real Cartagena

Real Cundinamarca

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares

Luego del sorteo de los grupos, se definió también la primera fecha de estos cuadrangulares. Dado que Jaguares y Patriotas cierran su serie como local, la primera fecha la disputan como visitantes.

En el Grupo A, Inter Palmira y Huila empezarán su camino en condición de local. Tiene la particularidad de ser considerado como el “grupo de la muerte” por la presencia del líder Jaguares y dos equipos históricos como Cúcuta y Huila:

Internacional de Palmira vs. Cúcuta Deportivo

Atlético Huila vs. Jaguares de Córdoba

Por otro lado, en el Grupo B, Real Cartagena y Real Cundinamarca inician en casa:

Real Cartagena vs. Boca Juniors de Cali

Real Cundinamarca vs. Patriotas Boyacá

