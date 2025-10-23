Manizales es la ciudad más competitiva del Eje Cafetero y una de las más destacadas del país

Manizales

Manizales se ubica como la primera del Eje Cafetero y como una de las más destacadas en esta medición a nivel nacional.

Según los resultados del Índice de Competitividad 2025, la capital de caldense, obtuvo una calificación de 6,1 puntos en una escala de 1 a 10.

Manizales premio al desempeño emergente

En la presentación de los resultados, Manizales recibió además, el Premio al Desempeño Emergente, un reconocimiento al progreso constante y a las buenas prácticas en desarrollo económico e innovación.

El alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo, destacó el trabajo articulado que ha permitido a la ciudad mantener su liderazgo, “este resultado refleja el esfuerzo colectivo de todos los manizaleños que le apuestan a una ciudad que progresa, que genera empleo y que avanza con visión. Manizales es ejemplo de planeación, de innovación y de confianza para Colombia”, destacó el mandatario municipal.

Manizales pasa por un buen momento

Este 2025, ha significado para Manizales ser reconocida por varios premios y exaltaciones que la han puesto en la mira del mundo, primero con el reconocimiento de ONU HÁBITAT LATAM con el reconocimiento como referente en sostenibilidad urbana y calidad de vida, a este se suma la exaltación del Departamento Nacional de Planeación - DNP que la nombró como la ciudad más moderna de Colombia, tras ocupar el primer lugar en el Índice de Ciudades Modernas, en ambos casos, tras superar una rigurosa evaluación.

El secretario de Planeación, José Fernando Olarte Osorio, aseguró que los resultados del informe confirman el buen momento que vive la capital caldense, “este informe ratifica el buen camino que viene recorriendo la ciudad en términos de competitividad, sostenibilidad, calidad de vida y modernidad”.

El Índice de Competitividad 2025 se consolida como una herramienta clave para orientar las políticas públicas y fortalecer las capacidades locales. Con estos resultados, Manizales se posiciona como un referente nacional en desarrollo urbano, innovación y bienestar ciudadano, según destacan desde la administración.

