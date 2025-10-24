Efigas envía un mensaje de tranquilidad sobre un posible desabastecimiento de gas en el país.

Gas Natural Cundiboyacense aseguró haber desplegado todos los esfuerzos a su alcance para mitigar el impacto generado por la situación

Manizales

Efigas envió un mensaje de tranquilidad ante la preocupación generada por una posible escasez de gas natural en Colombia.

Destacan desde la empresa que distribuye el comustible al eje cafetero que aunque las negociaciones para la compra del combustible aún continúan, la empresa aseguró que no habrá desabastecimiento, aunque sí podrían presentarse variaciones en las tarifas al tener que buscar opciones de compra en el extranjero, generando gastos adicionales para el transporte del producto para su distribución.

Situación coyuntural en el país

El gerente general de Efigas, Carlos Mazeneth, explicó que el país atraviesa una situación coyuntural en la producción nacional de gas, pero reiteró que el suministro está garantizado gracias a la posibilidad de importar el combustible desde Cartagena.

“En este momento, la producción de gas nacional no alcanza a atender toda la demanda del país, pero eso no significa que haya escasez. El gas se puede importar a través de la planta de regasificación en Cartagena, lo que permite suplir la falta de producción nacional. En resumen, gas no va a faltar”, aseguró Mazeneth.

Posibles incrementos en el precio del gas

El líder de la empresa distribuidora de gas al sector comercial, industria, hogares y vehicular en el Eje Cafetero, explicó que, aunque el abastecimiento está garantizado, el costo del gas podría incrementarse debido a los sobrecostos asociados a la importación.

“El gas importado es más costoso porque implica procesos adicionales como la licuefacción, el transporte hasta Cartagena, la regasificación y el envío al interior del país. En cambio, el gas nacional tiene costos de producción y transporte más bajos”, indicó el gerente.

Según Mazeneth, lo que podría cambiar no es la disponibilidad del combustible, sino las condiciones de precio, lo que eventualmente afectaría la competitividad del gas frente a otras fuentes de energía.

“El gas va a existir, pero dependiendo de su origen puede ser más costoso. Es posible que algunos usuarios decidan no usarlo si el precio no les resulta favorable, aunque la molécula como tal siempre estará disponible”, puntualizó.

Avanzan las negociaciones para la compra de gas

Por ahora, no se ha concretado la negociación para la compra de gas en el Eje Cafetero, ni se ha definido si este será de origen local o importado. Las conversaciones están en curso y se espera que el resultado se conozca antes de diciembre.

“Regulatoriamente, el proceso de negociación de gas —ya sea nacional o importado, este debe cerrarse el 30 de noviembre, de acuerdo con el cronograma estipulado. Para esa fecha, las empresas ya deberán tener definida su canasta de suministro”, explicó el gerente de Efigas.