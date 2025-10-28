Hospital Santa Mónica de Dosquebradas restringe los servicios a la Nueva EPS por deudas

Pereira

La crisis entre la red pública hospitalaria de Risaralda y la Nueva EPS se agudiza. El Hospital Santa Mónica de Dosquebradas anunció la suspensión de varios servicios, decisión motivada por el incumplimiento en los pagos, ya que la deuda actual asciende a los $7.000 millones.

De acuerdo con el gerente del hospital, Juan Carlos Marín Gómez, la medida cobija todos los servicios contratados bajo modalidad de evento, lo que implica la cancelación de nuevas citas, procedimientos y cirugías, estas dos últimas se atenderán en lo que resta de octubre y se restringen desde el primero de noviembre.

El directivo señaló que hasta el momento no hay solución efectiva por parte de la Nueva EPS y se han incumplido con los acuerdos pactados.

“Vamos a suspender los servicios porque no ha habido voluntad de pago por parte de la Nueva EPS, nosotros hemos sido unos aliados y le hemos dado la mano cuando le han cerrado los servicios en Pereira. Entonces, me siento maltratado como prestador y por eso tomo la determinación de cerrar los servicios”, afirmó Marín.

Afirmó el gerente del Santa Mónica, que únicamente se brindará atención de urgencias y los servicios de primer nivel para los usuarios del régimen subsidiado. Con ello, se busca garantizar la continuidad mínima del servicio público de salud mientras se resuelven las obligaciones económicas pendientes, pues la afectación es para casi ocho mil usuarios.

La administración del hospital lamentó la medida que se tuvo que tomar y pidió comprensión a los afiliados afectados; además, solicitó al personal del centro médico ajustar agendas, notificar a los usuarios sobre los cambios y reportar cualquier novedad por los canales establecidos, mientras avanza la gestión para restablecer la normalidad en la prestación de los servicios.