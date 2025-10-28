Facultades de la UniAtlántico en asamblea tras elección del nuevo rector

La inconformidad en la Universidad del Atlántico sigue creciendo luego de la designación de Leyton Barrios como nuevo rector. En las últimas horas, la Facultad de Ingeniería y el programa de la sede Suan declararon paro indefinido, tras una asamblea extraordinaria realizada el lunes en la tarde, en la que participaron 260 estudiantes.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

A esta decisión se sumaron otras dependencias como Arquitectura, Económicas, y Química y Farmacia. Además, dos programas de Humanas y el programa de Licenciatura en Ciencias Sociales también se encuentran en paro, mientras que las facultades de Jurídicas y Ciencias Básicas permanecen en asamblea permanente.

De acuerdo con Milagros Blandón, estudiante de último semestre de Ingeniería Mecánica, 128 asistentes votaron a favor del cese de actividades, exigiendo la renuncia de Barrios y de Angely Cordero, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario.

“En Ingeniería hay un gran descontento. Tras la designación de Leyton Barrios, realizamos una asamblea con cerca de 300 estudiantes, y la mayoría votó por un paro indefinido. Es sorprendente, porque esta facultad siempre se ha opuesto a los paros, pero la falta de transparencia en el proceso generó molestia”, explicó Blandón.

Actualmente, el bloque H de la facultad permanece cerrado y se prevén nuevas asambleas en otras dependencias como Jurídicas, Ciencias Económicas, Educación y Bellas Artes.

Exrector Danilo Hernández pide calma y transparencia

Por otro lado, el exrector Danilo Hernández expresó su inconformidad con la decisión del Consejo Superior de designar a Leyton Barrios como rector. En diálogo con Caracol Radio, calificó la situación como “compleja” y lamentó que el Consejo no tuviera en cuenta el resultado de la consulta interna, en la que él obtuvo una votación ampliamente favorable.

“El proceso de designación del nuevo rector fue atropellado. Hubo denuncias, recomendaciones del Ministerio y varios retiros en el Consejo Superior, incluso de los representantes de los profesores y del Gobierno Nacional. Es preocupante que, pese a todo eso, se haya insistido en nombrar un rector”, dijo.

LEA TAMBIÉN: ¿Buscas aprender gratis sobre inteligencia artificial y tecnología en Barranquilla?: acá te contamos

Hernández también manifestó preocupación por el desarrollo de la sesión, en la que se presentaron retiros de varios representantes, entre ellos los de profesores, el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República. Además, cuestionó la verificación de los requisitos de los aspirantes y pidió garantías de transparencia en el proceso.

“Hay un sin sabor frente a esta designación. No se nos ha dado la certeza de que el aspirante cumpla con todos los requisitos, y persisten dudas sobre el proceso. El Ministerio deberá revisar lo ocurrido, y como profesor de la universidad, estaré atento a que todo se aclare”, explicó Hernández.

El exrector recordó que dejó una universidad estable tras su gestión y llamó a la comunidad académica a mantener protestas pacíficas y el diálogo como vía de resolución.