Mintransporte revelará el 20 de noviembre el plan para la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo

Durante su reciente visita a Barranquilla, la ministra de Transporte anunció que el próximo 20 de noviembre se presentarán los detalles del plan de deconstrucción del antiguo puente Pumarejo, así como las cinco etapas en las que se desarrollará el proyecto.

La funcionaria explicó que la intervención se realiza “acatando una sentencia y también respondiendo a la necesidad de avanzar”. Añadió que el proceso requerirá una inversión significativa y que deberá ejecutarse de manera gradual.

“Hay una proyección de inversiones planteada a varios años porque, imagínense, hacer ese procedimiento es bastante caro, así que toca dividirlo en aproximadamente cinco años, ir haciéndolo por fases arrancando el próximo año”, señaló.

De acuerdo con la ministra, el costo estimado del proyecto asciende a 146 mil millones de pesos, recursos que deberán asegurarse mediante vigencias futuras. “¿Y eso qué significa? Que es como si uno invirtiera en una obra; hay que dejar de hacer obra propiamente para poder hacer, digamos, una adecuación a este puente, para que se permita el propósito de las otras inversiones”, explicó.

Posible uso temporal como miradores

La ministra también mencionó que se está evaluando el uso temporal del espacio mientras avanza la deconstrucción. “Hemos escuchado esa propuesta de que sean como unos miradores, para hacer algún aprovechamiento, mientras se permite el espacio para que pasen las embarcaciones de gran calado”, comentó.