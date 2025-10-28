Desmantelan presunta red de corrupción judicial en Barranquilla: cayó excoordinadora del CTI

Un nuevo escándalo sacude a la justicia en el Caribe colombiano. En las últimas horas, fueron capturados en Barranquilla tres funcionarios judiciales señalados de integrar una presunta red de corrupción, dedicada a manipular procesos penales y extorsionar a funcionarios públicos.

Entre los detenidos se encuentran Abraham Elías Muñoz Guerra, hijo de la fiscal Betzaida Guerra Martínez; Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI); y Yarin Ernesto Pareja Marimón, investigador del mismo organismo.

Implicados habrían usado información falsa para extorsionar alcaldes y empresarios

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los implicados habrían utilizado información reservada y órdenes judiciales falsas para presionar a mandatarios locales y empresarios, exigiendo altas sumas de dinero a cambio de frenar investigaciones. Uno de los casos más graves involucra al alcalde de Sitionuevo, Alfredo Navarro Manga, quien habría sido extorsionado con 140 millones de pesos tras una diligencia irregular de allanamiento.

Las capturas se realizaron tras varios meses de investigación de la Dirección Anticorrupción y la DIJÍN, que rastrearon comunicaciones, documentos falsificados y movimientos financieros sospechosos.

Los tres detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías y enfrentan cargos por concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y concierto para delinquir.