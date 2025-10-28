¿Buscas aprender gratis sobre inteligencia artificial y tecnología en Barranquilla?: acá te contamos

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Gerencia de las TIC, lanzó una nueva convocatoria de cursos gratuitos en los Centros de Aprendizaje en Tecnología e Innovación (CATIN). La iniciativa busca que más ciudadanos se formen en competencias digitales, desde lo básico hasta herramientas avanzadas como inteligencia artificial generativa y desarrollo web.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Los programas están abiertos para jóvenes, adultos y emprendedores interesados en mejorar sus oportunidades de estudio, empleo o negocio. Las inscripciones ya están disponibles y los cupos son limitados.

De la alfabetización digital a la inteligencia artificial

La oferta abarca desde cursos introductorios —como Alfabetización Digital y Herramientas Ofimáticas— hasta capacitaciones especializadas en Marketing Digital, Desarrollo Web, Ilustrador, Modelado 3D, Excel, y Mantenimiento de Computadores.

“En Barranquilla seguimos apostándole a una ciudad más conectada y preparada para el futuro. Queremos que cada ciudadano tenga la oportunidad de aprender, innovar y aprovechar la tecnología para transformar su vida”, afirmó Claudia Vargas López, gerente TIC del Distrito.

Los cursos, dictados por instructores especializados, se ofrecen en siete sedes distribuidas por la ciudad, para facilitar el acceso a los diferentes barrios.

Una comunidad que aprende y se transforma

Desde su creación, los CATIN se han convertido en espacios de encuentro y crecimiento personal para cientos de barranquilleros que buscan adaptarse a los retos de la era digital.

LEA TAMBIÉN: META pide a la Corte Constitucional anular sentencia que falló a favor de Esperanza Gómez

“En los CATIN estamos construyendo una comunidad que aprende, crece y se proyecta hacia el futuro. Cada persona que se forma aquí representa un paso más hacia una Barranquilla más digital, inclusiva y competitiva”, agregó Vargas.

¿Dónde inscribirse?

Las personas interesadas pueden registrarse en el enlace: https://acortar.link/7kJOxf. Los cursos se dictan en las siguientes sedes: