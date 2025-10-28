Esta curiosa alineación planetaria podrá ser parcialmente vista desde Colombia el 1 y 2 de noviembre

Desde el planeta tierra, la mayoría de seres humanos tienen la posibilidad de ver cinco planetas diferentes sin tener que usar artefactos adicionales, esto debido a la cercanía que tienen con el planeta tierra y por el brillo tan fuerte que logran emitir, de igual forma, hay planetas que a pesar de que su distancia es mucho mayor, brillan con tal intensidad que su luz logra ser percibida.

Los planetas que se pueden ver son los siguientes: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Estos planetas, antiguamente, eran conocidos por las civilizaciones como luces brillantes que vagaban por el paisaje estelar, mientras que las estrellas, eran luces que permanecían fijas en su lugar.

Sin embargo, además de estos, existen planetas como Urano o Neptuno, los cuales se encuentran a mayor distancia del Sol y orbitan en los extremos más oscuros de todo el sistema. Por el lado de Neptuno, por ejemplo, la única manera de observarlo, es por medio de un telescopio, mientras que Urano, es tan brillante que puede ser observado a simple vista, siempre y cuando haya cielos oscuros, despejados, y se tenga claridad de su ubicación entre las demás estrellas.

Próxima alineación planetaria

Pues bien, este próximo 1 y 2 de noviembre, Neptuno será uno de los planetas que hará parte de la alineación planetaria, sin embargo, debido a que el planeta más lejano al Sol y la luz que emite es muy tenue, la única manera de verlo dentro de la formación es con un telescopio o unos binoculares.

A pesar de esto, el resto de la formación, que tendrá una forma de triángulo, sí podrá ser observada a simple vista, ya que será completada por la Luna y por Saturno. Este patrón planetario podrá ser mejor visto desde el hemisferio norte el 1 de noviembre, mientras que desde el hemisferio sur, será el día 2 de noviembre.

¿Cuándo se podrá ver?

Este trío de planetas, se podrán ver juntos en el horizonte varias horas luego del atardecer, siendo la mejor hora, entre las 18:00 y las 22:00 horas, cuando la luna se encuentra ascendente en el cielo nocturno. Durante estos días, la Luna brillará a una intensidad de 12.0, por lo que será el planeta que más deslumbrará, luego, será Saturno, con un 7.7, el cual a pesar de ser más tenue, podrá verse a simple vista, y, por último, Neptuno, que ni siquiera en cielos despejados de zonas rurales podrá verse sin necesidad de herramientas.

¿Se podrá ver a simple vista?

Para verlo a simple vista, la recomendación es dejar que los ojos se adapten un poco a la oscuridad antes de mirar hacia el cielo, para percibir de mejor manera la luz. Sin embargo, de esta forma no podrá ser visto Neptuno.

Binoculares

Con binoculares que tengan un zoom de x7 o x10, se mejorará de gran manera la observación, al oscilar alrededor de la Luna, se podrá ver Saturno, y en casos de cielos despejados, Neptuno se podría ver como un pequeño punto de color azul.

Telescopio

Con telescopio que tenga un zoom de x50 o x100, se podrán ver algunas lunas de saturno, y Neptuno, se podría alcanzar a ver como un pequeño disco azul con una intensidad lumínica muy tenue.

Cámaras

Para poder captar este evento con una cámara, esta debe montarse en un trípode y probar exposiciones cortas como 1/500 y 1/125 segundos, manteniendo el ISO entre 100 y 400 para no sobreexponer la luna. De esta forma, se puede alcanzar a captar a Saturno, pero Neptuno es poco probable que se alcance a notar.

