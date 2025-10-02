¡No se lo pierda! Calendario astronómico de octubre 2025: fecha luna de la cosecha y más eventos

MADRID, 01/10/2024.- Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto un exoplaneta de al menos la mitad de la masa de Venus orbitando la estrella de Barnard, la más cercana a nuestro Sol. Los científicos no descartan que haya otros tres exoplanetas en otras órbitas de la estrella.Situada a solo seis años luz de distancia, Barnard es la estrella individual más cercana a nosotros, la más rápida del cielo nocturno y el segundo sistema estelar más cercano del vecindario, después del grupo de tres estrellas de Alfa Centauri. EFE/IEEC/Science-Wave  Guillem Ramis/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / efem0327 ( EFE )

La astronomía, como práctica, se ha establecido a través del tiempo, pues desde las civilizaciones más antiguas, como los babilonios y sumerios, la humanidad se ha entretenido y fascinado con todos los fenómenos que involucran estrellas y planetas, pues gracias a esto, se empezaron a predecir eventos como los eclipses, y de igual forma, se inventaron los primeros calendarios.

Con estas prácticas, se empezó a crear la astronomía, que posteriormente se estableció como una rama de la ciencia, dedicada a estudiar el cosmos, incluyendo planetas, estrellas, galaxias, entre otros.

¿Qué son eventos astronómicos?

Es importante resaltar, que se consideran eventos astronómicos, todos los fenómenos naturales que se dan en el espacio y que pueden ser observados desde la tierra, considerando desde cambios en las fases lunares, hasta eventos mucho más cautivadores como eclipses o alineaciones planetarias.

Anualmente, ocurren una gran cantidad de estos eventos, pues se estima que cada año, se logran evidenciar un promedio de 4 0 7 eclipses, una docena de fases lunares, y diferentes lluvias de meteoros. Y este mes de octubre no se queda atrás, pues se podrán evidenciar cerca de 13 eventos. Conózcalos aquí

2 de septiembre

Este día, la galaxia de Andrómeda alcanzará su punto más alto. Por esto, podrá ser vista desde diferentes lugares, siempre y cuando haya un cielo despejado, por medio de telescopios o binoculares. Según expertos, este será el fenómeno más fácil de ver en todo octubre.

5 de octubre

La Luna y Saturno se encontrarán en su punto más alto, manteniendo separados a 3,33 grados. Este movimiento planetario finalizará el 27 de noviembre.

6 de octubre

La Luna, que se encontrará iluminada al 98%, pasará cerca de Neptuno y Saturno, mientras que desde la tierra se podrá observar como superluna.

7 de octubre

Este día se podrá evidenciar uno de los fenómenos más sorprendentes de todo el mes, se evidenciará la Luna llena de cosecha, que podrá ser vista (poco tiempo) como otra superluna.

6-10 octubre

La Tierra estará atravesando fragmentos del cometa 21, por lo que se evidenciará una lluvia de estrellas dracónicas, especialmente del día 8.

13 de octubre

La Luna iluminada al 88% se encontrará cerca de pléyades, su brillo será tal, que limitará la visión de otras estrellas.

15 de octubre

La tercera galaxia más grande del mundo local, después de Andrómeda y la Vía Láctea, llamada la galaxia del Triángulo, se elevará en el cielo nocturno.

19 de octubre

La Luna se encontrará tan solo al 3% de iluminación. Además, este mismo día, Mercurio se alineará con Marte. Este evento será posible seguirlo por medio de unos binoculares.

20 de octubre

Esta fecha se tendrá una Luna nueva, y consigo, llegará una lluvia de meteoros Oriónidas, que será visible desde la medianoche hasta el amanecer.

21 de octubre

Ya que la Luna se encontrará en fase nueva, su cara iluminada se ubicará de espaldas a la tierra, lo que facilitará la visualización de las estrellas.

23 de octubre

La Luna que se encuentra iluminada tan solo a un 4%, se ubicará nuevamente entre Marte y Mercurio.

29 de octubre

Para finalizar el mes, se tendrá la máxima elongación de Mercurio, es decir, se encontrará en la posición más alejada del Sol, lo que permitirá su observación luego del atardecer.

