Continúan las denuncian de afectaciones de salud por quemas en el Parque Isla Salamanca

Los residentes del sector de Villa Campestre volvieron a alzar su voz de protesta ante las continuas quemas que se registran en el Parque Isla Salamanca, una problemática que, según denuncian, se ha convertido en un hecho recurrente con graves consecuencias para la salud y la calidad del aire en el norte del área metropolitana de Barranquilla.

Desde comienzos de octubre, los vecinos aseguran que densas columnas de humo cubren el cielo y que cenizas provenientes de la zona protegida caen sobre viviendas, vehículos y calles, obligando a las familias a mantener puertas y ventanas cerradas durante horas para evitar la entrada del humo.

“Estamos denunciando nuevamente las quemas en la Isla Salamanca, que afectan la respiración de las personas. Las cenizas caen sobre nuestras casas y eso repercute directamente en la salud”, expresó Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre.

“Tenemos que encerraros en las casas”

Los habitantes aseguran que entre los más afectados se encuentran los adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias. Además, señalan que la situación se repite cada año, sin que se vean resultados contundentes por parte de las autoridades ambientales o de control.

“Tenemos que mantenernos encerrados, con las ventanas cerradas, porque el humo es insoportable. Ya van varias quemas este mes de octubre y tememos que en noviembre vuelva a pasar lo mismo. Pedimos atención urgente de las autoridades”, añadió Cianci.

Las quemas en el Parque Isla Salamanca, un área protegida que hace parte del sistema de parques naturales del país, han sido objeto de reiteradas denuncias ciudadanas y pronunciamientos institucionales por sus impactos ambientales y en la salud pública. Sin embargo, la comunidad insiste en que las acciones de prevención y control han sido insuficientes y exige una respuesta efectiva para detener el daño ambiental que afecta a toda la región.