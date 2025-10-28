Fallece Edwin ‘Guayacán’ Madera, alma y esencia de La Troja

En la tarde este lunes 27 de octubre, se confirmó el fallecimiento de Edwin ‘Guayacán’ Madera, gerente general y propietario del legendario estadero La Troja, de Barranquilla, uno de los símbolos más representativos de la salsa en el Caribe colombiano.

Madera, nacido en Cereté, Córdoba, se radicó en Barranquilla desde joven y dio vida a un proyecto que con el tiempo se convirtió en patrimonio cultural de la ciudad. La Troja nació en 1966 y, desde 1996, funciona en su sede más conocida en la carrera 74 con calle 44.

Detalles de su legado

Bajo la dirección de Edwin Madera, quien murió a los 68 años, La Troja pasó de ser un estadero tradicional a convertirse en un verdadero templo de la salsa, reconocido por locales, visitantes y turistas. En 2013 fue declarada Patrimonio Cultural y Musical de Barranquilla, distinción que reflejó su importancia en la vida social y artística de la ciudad.

Durante décadas, Madera fue conocido como el “Papá de la sabrosura”. Diversas personalidades del ámbito cultural, artístico y político han expresado sus condolencias, recordando a Madera como un gestor cultural incansable que dedicó su vida a preservar la alegría de su gente.