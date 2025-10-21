Nuevas quemas en el Parque Isla Salamanca: ya hay alertas por calidad del aire en Barranquilla

En la noche de este lunes 20 de octubre se reportaron nuevas quemas en el Parque Isla Salamanca.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Se conoció que se trata de un incendio en el sector conocido como ‘La Playita’, dentro del Parque Nacional Isla Salamanca, que ha encendido las alarmas por la afectación a la calidad del aire en Barranquilla.

Según informó Joaquín Buitrago, director general de EPA Barranquilla Verde, la zona afectada tiene una alta cobertura de Enea, una planta que se incendia con facilidad, y el difícil acceso nocturno impidió una rápida intervención.

De acuerdo con Buitrago, la Brigada de Parques Nacionales tiene previsto ingresar a la zona en horas de la mañana de este martes 21 de octubre para controlar la emergencia.

Afectaciones para la población

Aunque la jurisdicción del parque corresponde al departamento del Magdalena, las autoridades ambientales y la Alcaldía de Barranquilla están atentas a la evolución del incendio, pues el humo y la ceniza han llegado hasta sectores urbanos de la ciudad, afectando a los habitantes.

Mientras tanto, la comunidad también reporta graves problemas. Alberto Cianci, residente del sector Villa Campestre, indicó que tuvieron que encerrarse en sus hogares porque las cenizas de estas quemas están ingresando por las ventanas.

Además, indicó que una de sus hijas tuvo que ser llevada de urgencias a un centro de salud por problemas respiratorios.