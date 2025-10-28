Capturan a alias ‘Karina’, señalada de reclutar jóvenes para ‘Los Costeños’

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Centro, de Barranquilla, donde fue capturada esta mujer conocida con el apodo de ‘Karina’, quien presenta múltiples antecedentes judiciales por homicidio, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, concierto para delinquir y extorsión, registrando un 7 de siete anotaciones y 4 capturas anteriores.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Karina’ sería jefa de zona del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, y tendría injerencia delictiva en los barrios San Roque, Chiquinquirá y Montes, donde se dedicaría al reclutamiento de jóvenes para realizar cobros extorsivos y ordenar ataques con arma de fuego o incineraciones de fachadas contra los establecimientos comerciales que se negaban a pagar las exigencias económicas.

“Con miras a hacer frente al delito de extorsión, la Policía Metropolitana en Barranquilla logra la captura de alias Karina, integrante del grupo de delincuencia común organizada conocida como ‘Los Costeños’. Se tiene conocimiento que esta mujer dinamizaba la extorsión en el sector suroriente de la ciudad de Barranquilla. Tiene siete anotaciones judiciales por delitos como homicidio, fuga de presos, concierto para delinquir, extorsión, entre otros delitos”, dijo el general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Barranquilla.

Las labores de inteligencia permitieron establecer que esta persona obtenía una renta criminal mensual aproximada de 50 millones de pesos producto de las extorsiones realizadas a comerciantes de la zona suroriente de Barranquilla.