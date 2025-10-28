Club El Nogal acatará recomendaciones del Ministerio del Trabajo tras inspección laboral

Colombia

El Club Social El Nogal comunicó que “respeta y acata las decisiones y recomendaciones impartidas por el Ministerio del Trabajo”, en relación con su proceso de reorganización interna. Según la gerencia, esta reorganización busca garantizar la proyección y sostenibilidad del Club hacia el futuro.

El Club afirmó que el proceso se desarrolló “bajo principios de respeto, reconocimiento y apoyo a los trabajadores” y que el plan de retiro fue voluntario.

Beneficios y acompañamiento a los trabajadores

La entidad destacó que los colaboradores que aceptaron el retiro voluntario recibieron:

Pago de todas las obligaciones legales.

Un bono adicional como muestra de gratitud por su dedicación y servicio.

Acceso a un programa de recolocación laboral, con apoyo de alianzas estratégicas y asesoría especializada.

Compromiso con el Ministerio del Trabajo

El Club reiteró su disposición de “trabajar con el Ministerio del Trabajo para atender y revisar los requerimientos y observaciones que se presenten, asegurando en todo momento el cumplimiento de la normatividad laboral vigente”. Esta colaboración se dará en el marco de una mesa de trabajo que busca resolver los hallazgos identificados durante la inspección por denuncias de posibles despidos masivos.

La inspección fue realizada por la Dirección Territorial de Bogotá el pasado 20 de octubre, tras recibir denuncias anónimas sobre un posible despido de cerca de 80 trabajadores. Durante la visita, se identificaron 76 acuerdos voluntarios de terminación de contrato laboral, que ahora serán revisados en conjunto con el Ministerio.