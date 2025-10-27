Economía

MinTrabajo instala mesa con el club El Nogal tras denuncias anónimas por despidos masivos

Explican que durante la visita de inspección se identificó la firma de 76 acuerdos voluntarios de terminación del contrato laboral

Andrea Arenas

Después de una visita de inspección a El Nogal el pasado 20 de octubre, a raíz de denuncias anónimas relacionadas con despidos masivos, el ministerio de trabajo informó que este marte 28 de octubre, realizará una mesa de trabajo con el club para solucionar algunos hallazgos evidenciados en la inspección al lugar.

Durante la visita, la Dirección Territorial de Bogotá identificó la firma de 76 acuerdos voluntarios de terminación del contrato laboral.

“En este espacio de diálogo estaremos proponiendo medidas correctivas para subsanar los hallazgos encontrados y mejorar integralmente las condiciones de los trabajadores de esta empresa”, explicó el director de la Territorial Bogotá, Amaury Gómez.

El ministerio indicó que se encuentra validando si existe algún tipo de estabilidad laboral reforzada, por fuero de salud de los 76 trabajadores, que se acogieron al acuerdo de terminación voluntaria.

