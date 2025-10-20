MinTrabajo inspecciona club El Nogal en Bogotá por denuncias sobre presuntos despidos masivos

En la tarde de este lunes, el Ministro de Trabajo Antonio Sanguino, anunció a través de sus redes sociales que funcionarios de la dirección territorial en Bogotá, realizaron una inspección en el club social El Nogal, por denuncias relacionadas con presuntos despidos de más de 130 trabajadores del lugar.

“En este momento nuestra Dirección Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo se encuentra en labores de Inspección, vigilancia y control al Club social el Nogal, para determinar el cumplimiento de las normas laborales, dado que recibimos denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo a más de 130 trabajadores”, indicó el Ministro.

A pesar de que aún no se conoce el balance de esta visita, el ministerio viene adelantando labores de inspección en distintos sectores y su área laboral.

Para el caso de El Nogal, la presidenta del club explicó que esta situación se debe a retiros voluntarios negociados, y no se constituye como despido.

Noticia en desarrollo...