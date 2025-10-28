Cierres viales temporales en Barranquilla: entérese donde

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla informó que, debido a trabajos en el sistema de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, se realizarán cierres viales temporales desde el 27 de octubre hasta el 5 de noviembre.

El cierre se efectuará en la oreja del puente de la carrera 46 (sentido norte–sur) con la bifurcación hacia la avenida Circunvalar, punto donde se adelantarán las obras de intervención.

Rutas alternas

Durante el cierre, los conductores que se desplacen por la carrera 46 en sentido norte–sur deberán tomar las siguientes rutas alternas:

1. Ingresar por la carrera 45A.

2. Continuar por la calle 102.

3. Seguir por la transversal 44 hasta llegar al Centro Comercial Miramar.

4. Girar a la derecha para incorporarse nuevamente a la avenida Circunvalar.

Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con anticipación para evitar congestiones en la zona intervenida.

Medidas de seguridad

Durante la ejecución de las obras, se habilitarán senderos peatonales seguros en las zonas intervenidas y en las intersecciones cercanas. Además, el área contará con la señalización reglamentaria, cerramientos de protección y la presencia de orientadores de tránsito para guiar a los conductores.