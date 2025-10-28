“Dineros para deconstrucción del antiguo puente Pumarejo todavía no están disponibles”: Contraloría

Pese a que en la tarde del lunes 27 de octubre el Ministerio de Transporte había anunciado la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo, la Contraloría General de la República advirtió que los recursos “todavía no están disponibles”.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con el órgano de control, tumbar la infraestructura tendría un costo de 116 mil millones de pesos, por lo que instó a una mesa de trabajo para agilizar el proyecto.

“Durante la reunión se destacó que la deconstrucción del Puente Pumarejo hace parte de las obras en seguimiento permanente de la Contraloría General, teniendo en cuenta que, de que este proyecto se lleve a cabo, depende que los $791 mil millones invertidos en la nueva infraestructura, realmente cumplan con el objetivo para el que fueron destinados los recursos”, indicó la Contraloría por medio de un comunicado.

En la mesa técnica participaron representantes del Instituto Nacional de Vías (Invías), del Ministerio de Transporte, de la Alcaldía de Barranquilla, de FONTUR y de Asoportuaria.

“Dentro de las actuaciones desplegadas por parte del órgano de control, está la advertencia realizada por el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, sobre las implicaciones fiscales de la no deconstrucción del puente antiguo. En el seguimiento a la advertencia, la Contraloría ha recibido la respuesta de que aún no se han asignado los recursos durante los últimos dos años”, se lee en el comunicado.

Solicitudes por parte de la Contraloría

El vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo, también anunció que, “como parte del ejercicio de seguimiento permanente que realiza la Contraloría Delegada para el sector Infraestructura, la Contraloría solicitará la inclusión de los cronogramas para la expedición del CONPES, la realización de la contratación del 2026 y el horizonte de la contratación del 2027 al 2029 y todos los documentos sobre este compromiso para que se mantenga en seguimiento”.

Asimismo, la Contraloría solicitó un plan con fechas y responsables para este proyecto, que será la base para el seguimiento de la Contraloría General. El cronograma debe quedar como un documento que se aprobará y publicará, luego de las verificaciones que haga el órgano de control, y será un insumo para el seguimiento permanente que realiza la Contraloría Delegada para el sector Infraestructura.

“Este cronograma debe incluir las fechas esperadas para la radicación y aprobación de CONPES y el tiempo previsto para las acciones contractuales de la primera fase que se desarrollará durante el 2026”, finalizó la Contraloría.