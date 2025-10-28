Así será el paro de profesores en Barranquilla este 30 de octubre

Los docentes de Barranquilla y del departamento del Atlántico participarán este miércoles 30 de octubre en el paro nacional de 24 horas convocado por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

El cese de actividades tiene como propósito defender los derechos laborales del magisterio, exigir el fortalecimiento de la educación pública y respaldar la reglamentación del Sistema General de Participación, aprobado recientemente en el Congreso pero aún sin aplicación efectiva.

Concentración y recorrido

De acuerdo con José Ignacio Jiménez, directivo de la Asociación de Educadores de Barranquilla (Adeba), la jornada de protesta iniciará a las 8:30 a.m. con una concentración en la carrera 43 con calle 51, frente a la Antigua OCDE, actual sede de la Universidad del Atlántico.

Desde ese punto, los docentes marcharán por la carrera 44 hasta llegar al Paseo Bolívar, donde se espera la intervención de los líderes sindicales y voceros educativos.

“El paro nacional de 24 horas convocado por Fecode busca defender la Ley 91, que protege el fondo de los maestros, y exigir la reglamentación del Sistema General de Participaciones para garantizar más recursos a la educación, la salud y el agua potable. En Barranquilla, la concentración será a las 8:30 a.m. en la carrera 43 con calle 51, desde donde se marchará hasta el Paseo Bolívar”, explicó.

Jiménez reiteró que todos los maestros del departamento están convocados, aclarando que se trata de un paro de 24 horas, por lo que no se desarrollarán clases ni actividades académicas durante la jornada.