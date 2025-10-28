Anuncian ampliación de la red de prestadores de servicios de salud para docentes en el Eje Cafetero

Armenia

Recordemos que las quejas de docentes han sido recurrentes en el Quindío frente a las dificultades en materia de salud por lo que incluso este jueves 30 de octubre habrá paro.

El director regional del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, Andrés Londoño informó que están ampliando la red de prestadores en la red primario y complementario donde el objetivo es al primero de noviembre pasar de 74 prestadores a 109.

“Tenemos noticias importantes para el magisterio del Quindío y es la ampliación de la red de prestadores de servicios de salud, tanto en el nivel primario como complementario. Hemos logrado un alcance entre el 2024 y el 2025 de ampliar un 35% de la red, pasar de 74 prestadores es la meta que tenemos al primero de noviembre que son 109 y noticias importantes como es la apertura de los servicios de la clínica Avidanti para el magisterio colombiano", indicó.

Asimismo, dio a conocer la apertura de los servicios como neurocirugía y urología de la clínica Avidanti de Armenia donde destacó que no solo serán beneficiados los docentes del Quindío sino también los de Caldas y Risaralda.

“Allí vamos a tener entonces la oportunidad de que todos los maestros Nosotros no solamente del Quindío, sino también de Risaralda y Caldas, porque esto es una clínica de cuarto nivel, punto de referencia en todo el eje cafetero, puede atender servicios como neurocirugía, urología, y todas las especialidades de cuarto nivel que permiten mejorar los términos de oportunidad", afirmó.

También resaltó que a partir del primero de noviembre se dará apertura de servicios al magisterio en la clínica Santa Ana ubicada en el sector de Platinos al sur de la ciudad.

“También ya hemos logrado negociaciones con la clínica Santa Ana, que es la que queda en el sector de platinos, ellos ya tienen habilitación en los servicios de mediana y alta complejidad y también van a aperturar los servicios para el magisterio a partir del primero de noviembre", destacó.

Entrega de medicamentos

En cuanto a la complejidad que los docentes han evidenciado por la entrega de medicamentos, el director regional del Fomag evidenció que la queja recurrente tiene que ver con los pendientes por eso han instaurado una mesa donde se reunirán con los gestores farmacéuticos con el fin de solventar la situación.

“Hemos instaurado una mesa que la hemos denominado el comité de gestión farmacéutica en donde de manera permanente nos vamos a reunir con los tres gestores farmacéuticos que tenemos en el departamento con el propósito de hacer análisis permanentes con relación a la a la formulación por parte de los prestadores", aseguró.

Agregó: “Esto que nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son las frecuencias de uso y que los gestores farmacéuticos tengan un stock nutrido con relación a las formulaciones realizadas por parte de cada uno de los prestadores. Inicialmente empezamos el ejercicio con los prestadores de la red primaria para que nos cuenten cuáles son las frecuencias de uso y que los gestores farmacéuticos puedan tener abastecimiento".

Afirmó que son 11.800 los usuarios en el departamento entre docentes activos, docentes pensionados y beneficiarios.

Además, dijo que actualmente hay 27 quejas abiertas en el departamento.