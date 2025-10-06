En Armenia realizarán entregatón de medicamentos para los docentes

Armenia

Una de las problemáticas en materia de salud más sentidas está relacionada con la entrega de medicamentos lo que empeora el panorama para los respectivos tratamientos de las diferentes enfermedades y uno de los sectores más afectados es el del magisterio.

Frente a la situación, el secretario de salud de la ciudad, César Augusto Rincón indicó que acompañan las diferentes mesas que se establecen para analizar las dificultades, sin embargo, fue claro que reciben muy pocas quejas como tal en la dependencia.

“Al interior de la secretaría nosotros recibimos muy pocas PQRS porque la gente, la comunidad reconoce que ellos deben presentarlas ante ya sea la Secretaría de Salud Departamental, que es la responsable de la red de prestación del Departamento del Quindío o ante el Ministerio Público, llámese defensoría, personería. Las pocas que recibimos les damos trámite buscamos solucionarlas", afirmó.

Mencionó: “Y hemos tomado parte en todas las mesas acompañando al Ministerio Público. La semana pasada lo hicimos con el magisterio. Estuvimos reunidos con el Ministerio Público y el magisterio. Entonces, coordinando actividades para disminuir las dificultades que se están presentando con la entrega de medicamentos. Se acordó que todos íbamos a apoyar una entregatón, como lo hizo la nueva EPS para ponerse al día con todos sus atrasos. “.

Informó que una reciente mesa fue generada con docentes quienes dieron a conocer las dificultades por eso aspiran la próxima semana determinar la fecha para una jornada de entregatón de medicamentos pendientes con el fin de alivianar la contingencia.

“En estos días hay una reunión donde vamos a asistir tanto el Ministerio Público como las dos secretarías, con los docentes, con el sindicato de docentes para coordinar la fecha. Yo pienso que la reunión, es esta semana y ya se va a coordinar la fecha y pues con el FOMAG coordinar esas entregatones", Sostuvo.

Añadió: “Ahí hay que aclarar que es para ponernos al día con todos sus atrasos y sobre todo que se conozca muy bien qué medicamentos son los que debe tener disponible el prestador del servicio porque no se habían cumplido en su momento".

Recordemos que, a mayo de este año, el 51% de las quejas de maestros en el departamento eran precisamente las dificultades en la entrega de medicamentos.