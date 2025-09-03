Maestros del Quindío se suman al paro regional por las deficiencias en los servicios de salud

Armenia

Un nuevo paro se gesta en el Eje Cafetero debido a los problemas para los docentes en materia de salud y la falta de soluciones por los entes competentes.

Hoy el epicentro de las manifestaciones será en Pereira donde los maestros se concentrarán allí, pero también dependiendo la afluencia se tiene proyectada en la ciudad una movilización desde la sede de Meide a la Fiduprevisora.

El presidente del sindicato de educadores del Quindío, Esteban Bernal lamentó el panorama actual porque nuevamente deben ejercer el derecho a la protesta para lograr soluciones efectivas a las problemáticas que continúan presentando en la situación de salud.

“Vanessa, lamentablemente los maestros se ven nuevamente tomando las calles, ejerciendo el derecho a la protesta porque lamentablemente ha sido imposible por los caminos constitucionales y las autoridades no han podido resolver las situaciones en salud que vienen aquejando hace meses al magisterio. La dificultad para acceder a servicios básicos que termina enfermando a los maestros una y otra vez haciendo que no puedan llegar a las escuelas", destacó.

Reconoció que entre las mayores dificultades están las relacionada con la entrega de medicamentos, citas con especialistas y una red que no se estabiliza.

“Y estamos decididos y convencidos que la Fiduprevisora debe ser garante y responder por el cumplimiento del acuerdo para que podamos garantizar la vida y la salud de los maestros y sus familias. Tristemente, todos son testigos de primera mano de la situación, pero nadie le da una solución", advirtió.

Agregó: “Usted en particular ha sido testigo de primera mano de nuestra situación, nos ha acompañado y ha atestiguado cómo los entes y las reuniones no han podido solucionar nada, el tema de citas con especialistas el tema de farmacia, el tema de una red que no se estabiliza, el tema de reembolsos, son algunas de las situaciones por las que nos movilizaremos".

El jueves 4 de septiembre la actividad se denomina carnaval por la vida y la salud en una toma a Bogotá y en Armenia será en la plaza de Bolívar a partir de las 8 de la mañana, el viernes 5 de septiembre a las 8 de la mañana habrá movilización en el municipio de Calarcá en la glorieta de Peñas Blancas.