Sede donde atienden la salud de los maestros en Armenia fue suspendida parcialmente

Armenia

La gobernación del Quindío suspendió parcialmente operaciones de la IPS MEIDE S.A.S que atiende a los maestros en Armenia desde el 1 de mayo.

La secretaría de Salud Departamental, llevó a cabo visita de inspección a la IPS MEIDE S.A.S Medicina Integral de Especialidades, ubicada en el barrio El Bosque de Armenia.

El equipo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Al concluir esta evaluación, procedieron a suspender parcialmente sus operaciones, debido a que se identificaron inconsistencias que afectan la atención oportuna y de calidad a los docentes.

Sirley Vázquez profesional universitaria del área de Inspección, Vigilancia y Control adscrita a la secretaría de Salud del departamento explicó “”Se determinó que esta IPS, encargada de atender a la población del magisterio en el departamento, no estaba garantizando las condiciones necesarias para la prestación de servicios. Por lo tanto, se tomó la medida preventiva de cerrar temporalmente los servicios ofrecidos, los cuales incluyen atención médica general, consulta especializada, terapias psicológicas y nutrición, ya que no se estaban garantizando en ningún aspecto”

Es importante señalar que esta inspección y seguimiento se llevó a cabo como respuesta a un PQRS presentado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del departamento del Quindío, SUTEQ, con el objetivo de verificar las condiciones adecuadas para garantizar la atención a los docentes.

Cabe recordar que los docentes e integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío realizaron un plantón en la sede de MEIDE la semana pasada donde denunciaban las falencias que presentaba esta sede en la prestación del servicio de salud del magisterio desde el 1 de mayo.

Y es que son más de 11.000 maestros y sus familias que solo contaban con tres médicos, dos consultorios, un odontólogo y falencias en las demás especialidades del primer nivel de atención que no era acorde a lo que implica el nuevo modelo de salud del magisterio.

Los voceros del Suteq solicitaron a las directivas de Meide y a la Fiduprevisora el cambio de la sede, teniendo en cuenta no solo que no cumplía con la calidad en la prestación del servicio de salud a los docentes, sus familias y pensionados, sino que además estaba ubicada en un lugar que no era apto para una institución que presta servicio de salud sino además porque los maestros debían desplazarse 20 cuadras para reclamar los medicamentos y acudir a citas con médicos especialista y urgencias.

Ante la solicitud, del cambio de sede, esperan que, a mediados del mes de junio, puedan contar una nueva infraestructura ubicada en el sector del parque de Los fundadores al norte de Armenia donde están ubicadas la mayoría de clínicas, hospitales, consultorios, y dispensarios de medicamentos de las entidades de salud.