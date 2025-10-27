¡Sigue el alza! Precio del dólar en Venezuela para HOY, 27 de octubre, según BCV

El día de ayer, el senador republicano de los Estados Unidos, Lindsey Graham, aseguró en medio de una entrevista que el presidente, Donald Trump, tendría dentro de sus planes anunciarle al congreso de su país, sobre la posibilidad de que se llevaran a cabo operaciones en tierra en Venezuela y Colombia, como parte de su lucha para combatir el narcotráfico.

Además de esto, el senador respaldó los ataques a diferentes lanchas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, donde debido a los bombardeos, han muerto un número importante de personas. Pues aseguró, que estos hechos no se debían considerar asesinatos,ya que son operativos con el fin de proteger a Estados Unidos del envenenamiento por narcoterroristas.

Despliegues militares de EE.UU.

Con relación a los operativos que se adelantan, en días recientes también se evidenció un importante despliegue militar marítimo por parte de Estados Unidos, pues el buque de guerra USS Gravely, fue estacionado en aguas de Trinidad y Tobago, en un archipiélago que se encuentra a tan solo 10 kilómetros de Venezuela.

En conjunto con la llegada del buque, el gobierno de Trinidad y Tobago, anunció que llegó también, una unidad de marines estadounidenses, quienes realizarán entrenamientos conjuntos con las fuerzas de defensa de este pequeño país caribeño. Y, como si dichos despliegues no fueran lo suficientemente amenazantes, el presidente Donald Trump, anunció su deseo de desplegar en estas aguas el ‘Gerald R. Ford’, el portaviones perteneciente a la armada estadounidense, considerado el más grande del mundo.

Precio del dólar en Venezuela para HOY 27 de octubre

Además de contar con la presión y preocupación que ha representado las amenazas de Donald Trump de irrumpir en el territorio venezolano, el pueblo bolivariano también está teniendo que evidenciar como su moneda nacional, cada día se devalúa frente al dólar estadounidense, que para el día de hoy, presentó un nuevo crecimiento en su precio, esta vez, de un valor cercano a los $2 Bs.

Según esto, y con la información que se encuentra en la página web del Banco Central de Venezuela, el precio del dólar que regirá para el día de hoy, 27 de octubre, es de $216,3714 bolívares.

En dicha página, también se encuentran las tasas de cambio para diferentes países alrededor del mundo, son las siguientes:

Euro: $251,6550 bolívares (Subió).

$251,6550 bolívares Yuan chino: $30,3794 bolívares (Subió) .

$30,3794 bolívares . Lira turca: $5,1591 bolívares (Subió) .

$5,1591 bolívares . Rublo ruso: $2,7052 bolívares. (Subió).

Precio del dólar en Colombia para HOY 27 de octubre

El precio del dólar en Colombia, tuvo una disminución respecto a su último valor de apertura presentado, pues cayó cerca de $15 pesos colombianos para el día de hoy, gracias a lo cual, logra mantenerse por debajo de la barrera de los $3.900 pesos, sin embargo, aún no logra descender de los $3.800

Según esto, y con base en la información que se presenta en la página web del Banco de la República, el precio de la divisa estadounidense para hoy, 27 de octubre, es de $3.858 pesos colombianos por cada dólar.

