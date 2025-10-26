Buque de guerra estadounidense llega a Trinidad y Tobago: está a solo 10 kilómetros de Venezuela

El buque de guerra estadounidense USS Gravely, llegó a Trinidad y Tobago, exactamente frente a un pequeño archipiélago situado a 10 kilometros de Venezuela.

Este lanzamisiles permanecerá atracado en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, hasta el jueves, periodo durante el cual una unidad de marines estadounidenses realizará un entrenamiento conjunto con las fuerzas de defensa del pequeño país caribeño.

La llegada de este buque, así como de una unidad de marines, para ejercicios con el ejército de Trinidad y Tobago, había sido anunciada el jueves por el gobierno de este país

Estados Unidos, ha desplegado desde agosto buques de guerra en el Caribe y lleva desde principios de septiembre una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes.

Además, Donals Trump también ha anunciado su intención de enviar al Caribe el Gerald R. Ford, el más grande del mundo, un aumento considerable de los medios militares estadounidenses en la región que Maduro denunció el viernes como un intento de “inventar una nueva guerra”.