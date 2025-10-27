Leopoldo López: Petro puede ser parte “de la misma estructura criminal” que Maduro

El líder opositor Leopoldo López aseguró que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es “el primer vocero internacional” en apoyo a Nicolás Maduro, lo que demostraría beneficios de “esa estructura criminal”. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El opositor venezolano Leopoldo López acusó al presidente colombiano, Gustavo Petro, de convertirse “en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro” y sugirió que eso pueda darse porque pertenezca “a la misma estructura criminal”.

“Lo que sorprende es que Petro se ha convertido en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro y por supuesto que eso debe tener una motivación detrás: o Petro es parte de esa misma estructura criminal o se beneficia de esa estructura o tiene algún interés que lo esté beneficiando”, dijo López en una rueda de prensa desde Madrid, donde está exiliado desde 2020.

López recordó que desde la oposición llevan años advirtiendo que Maduro hace parte de una estructura criminal que se dedica al narcotráfico, al contrabando, a la minería ilegal y al comercio ilegal de hidrocarburos, por lo que aplaudió que Estados Unidos reconozca como terrorista al Cartel de los Soles y la supuesta involucración de Maduro en este grupo, cuya existencia es puesta en duda.

El Gobierno de Petro es uno de los países que dudan de la existencia de este Cartel de los Soles y se ha mostrado muy crítico con las acciones militares que Estados Unidos ha lanzado en el Caribe contra supuestas embarcaciones venezolanas que traficaban con cocaína, ataques que en las últimas semanas se han extendido también a supuestos barcos colombianos.

Para López, “sorprende la manera como ha habido un apoyo a la narrativa de Nicolás Maduro, a la narrativa de la dictadura con respecto a lo que está ocurriendo”, por parte de Petro.

Y defendió que estas acciones militares de Estados Unidos no son “contra Venezuela”, son contra el supuesto Cartel de los Soles.

También reafirmó las palabras que dijo la semana pasada en una entrevista con EFE de que apoya cualquier acción que sirva de presión para la salida de Maduro del poder.

Incluso llegó a afirmar que vería con buenos ojos un ataque de Estados Unidos en suelo venezolano que acabara con Maduro, lo que ha provocado la retirada de su pasaporte.

“Sí estoy de acuerdo con que se hagan todas las acciones necesarias para neutralizar al Cartel de los Soles y a quien lo encabeza, que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, dijo hoy, y añadió que no le cabe duda de que contaría con el apoyo de la mayoría de la población venezolana

El Gobierno venezolano anunció el sábado que ha emprendido el proceso para la retirada de la nacionalidad a López, a quien acusa de pedir una “invasión militar”, y también por la supuesta “promoción permanente del bloqueo económico” y “el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros”, según informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.