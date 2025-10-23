Colombia es gobernada por cárteles de la droga: Presidente Donald Trump

La tensión entre la administración Trump y el gobierno de Gustavo Petro sigue escalando y se ha convertido en tema central dentro de la Casa Blanca. En las últimas horas, el presidente Donald Trump aseguró que Colombia y México están “gobernados por cárteles de la droga”.

Trump afirmó que Colombia “es una guarida de drogas”, liderada por un “pésimo líder” y un “matón”, en referencia a Petro. Agregó que el país produce cocaína a niveles “nunca antes vistos”, y advirtió que “no se van a salir con la suya por mucho tiempo.”

Los ataques por tierra serán lo siguiente: Trump sobre despliegue en el Caribe y el Pacífico

Durante una rueda de prensa sobre seguridad y control de narcóticos, Trump adelantó que “los ataques por tierra serán lo siguiente”, advirtiendo que “va a ser todavía más peligroso para los narcotraficantes.”

Sobre la repatriación de dos tripulantes del submarino destruido por fuerzas militares de Estados Unidos, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, explicó que el programa “catch and release” aplicado en estos casos busca cambiar “la psicología de los traficantes.” Afirmó que, en ocasiones, estos prisioneros serán repatriados y, en otras, no.

Trump también insinuó que los bombardeos contra embarcaciones sospechosas continuarán tanto en el Caribe como en el Pacífico. Consultado sobre por qué no se regresa al sistema de interdicciones, dijo: “los hemos venido capturando por más de 25 años… ellos vuelven al sistema y siguen traficando. No tienen miedo al sistema.”

El presidente republicano comparó a los cárteles de la droga con “el ISIS del Hemisferio Occidental”, describiendo su violencia como “monstruosa”, al mencionar decapitaciones, asesinatos y secuestros.

Aseguró que los cárteles controlan territorios, armamento y estructuras políticas y económicas, y culpó al expresidente Joe Biden por haber permitido su expansión.

¿Bombarderos sobrevolando Venezuela?

Trump negó, además, los reportes sobre el despliegue de dos bombarderos B-1B “Lancer” cerca de las costas de Venezuela, calificándolos de “falsos.”

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Estados Unidos tratará a los cárteles “como a Al Qaeda”.

“Los buscaremos, los cazaremos y los neutralizaremos. Sabemos quiénes son, para qué organizaciones trabajan y hacia dónde van.”

La fiscal general, Pam Bondi, informó que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, las autoridades han incautado 91 toneladas de drogas, entre ellas 58 mil kilos de cocaína, 2.300 kilos de polvo de fentanilo y 1,1 millones de píldoras de la misma sustancia.

Finalmente, Trump aseguró que bajo su administración ya se ha capturado a más de 3.000 miembros de organizaciones criminales, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación, la MS-13 y el Tren de Aragua, al que calificó como “basura.”