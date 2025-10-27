Con éxito finalizó Cafés de Colombia Expo 2025

Bogotá. Octubre 19 de 2023. Desde el 19 hasta el 22 de octubre se realizara la XIV edición de Cafés de Colombia Expo 2023, una de las ferias mas importantes de café de América Latina y donde 120 expositores darán a conocer lo mejor del café Colombiano. (Colprensa - John Paz) / John Paz

La Federación Nacional de Cafeteros entregó un balance positivo del desarrollo de Cafés de Colombia Expo 2025, que se desarrollo en la ciudad de Bogotá.

El gerente de la Federación, Germán Bahamón manifestó que la asistencia a Corferias se incrementó en un43% alcanzando 40.535 visitantes, y las ventas de café de cada una de las regiones repuntaron un 100%.

En el desarrollo del evento se llevaron a cabo los campeonatos nacionales que exaltan la pasión, el talento y la tradición del café colombiano. Durante el encuentro se conocieron los ganadores y finalistas de las competencias de Café en Olla, Baristas y Tostadores, tres categorías que reflejan la diversidad y la maestría con la que los colombianos cultivan, preparan y transforman su café.

La Federación Nacional de Cafeteros informó que en el 19 campeonato colombiano de baristas el primer lugar fue Janer Pérez Rincón, de Santa Marta, representante de Juan Valdez Café, quien se llevó el máximo reconocimiento. El segundo lugar fue para César Augusto Velandia, y el tercer puesto para Cristian David Chaus, ambos demostrando un altísimo nivel en la competencia.

Por su parte, el ganador en el campeonato de Café en Olla en la sexta versión fue para John Calderón, orgullosamente del Tolima, quien con su receta conquistó al jurado por su autenticidad y equilibrio de sabor. El segundo lugar fue para Wilfer Ramírez, desde Medellín, y el tercer puesto para Juan David Larrarte, representante de Bogotá.