“María José Pizarro no sabemos qué potencial tenga”: Gustavo Bolívar sobre cabeza de lista al Senado

Colombia

Pese a que el senador Iván Cepeda ya fue elegido como candidato único del Pacto Histórico a la Presidencia para las elecciones del próximo año, al interior de la colectividad sigue en vilo la disputa por quién será la cabeza de lista al Senado.

En principio habría dos nombres: el de la exministra Carolina Corcho quien quedó segunda en la consulta de ayer pero obtuvo más de 600 mil votos; y el de la senadora, María José Pizarro, quien renunció a su aspiración presidencial luego de que el presidente Gustavo Petro le ofreciera encabezar esa lista.

A propósito el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, le manifestó su respaldo a la posible candidatura de Corcho al Congreso e indicó que se desconoce cuál sería el potencial de Pizarro en las urnas.

“Con todo respeto, María José Pizarro, no sabemos qué potencial tenga en este momento y yo creo personalmente que Carolina Corcho podría entregarle más renglones al Pacto Histórico en el Senado”.

De acuerdo con Bolívar, la definición de la cabeza de lista al Senado sería además “una decisión muy difícil”, debido a que incluso se podría presentar un “problema jurídico” al incluir a personas que no participaron de la consulta.

“Es decir, por ejemplo, alguien que haya quedado en el renglón 20 y que por la introducción de dos personas que no participaron en la consulta para Senado lo relegue al renglón 22 y lleguen a quedar solamente 20 senadores, pues esas dos personas van a reclamar su legítimo derecho a estar en el Senado porque se midieron en una consulta que tenía como regla ordenar la lista”.

Hay que señalar también que la exministra Carolina Corcho ya se pronunció sobre esta disputa y mencionó que espera que se cumplan los acuerdos pactados y que así mismo, “no exista el boligráfo en las próximas elecciones”.