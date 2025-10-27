Pedro Flórez y youtuber Wally Opina lideran lista Senado Consulta Pacto Histórico: Resultado total

Más de 2,7 millones de personas ejercieron su derecho al voto en las consultas populares del Pacto Histórico que se llevaron a cabo este domingo, 26 de octubre. El registrador Nacional Hernán Penagos calificó la jornada como “sin precedentes” y destacó que la ciudadanía pudo ejercer su derecho al voto sin mayores dificultades, con un procesamiento de información riguroso.

El senador de izquierda, Iván Cepeda ganó la consulta interna para la candidatura presidencial con el 65,13 % (1.540.391 votos), según el informe 69 de la Registraduría Nacional. La precandidata Carolina Corcho alcanzó un 28,70% (678.962 votos), mientras que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero —quien se retiró de la consulta por falta de garantías— obtuvo 6,15%.

La votación actual de la consulta del Pacto Histórico evidenció un crecimiento significativo de este sector político en los últimos 25 años, superando la consulta de izquierda del Polo Democrático en 2009 (Petro y Gaviria), que obtuvo 450 mil votos.

En comparación con el panorama electoral de 2022, está ligeramente debajo de los 2.8 millones de votos que la lista del Pacto al Senado en las elecciones generales, que les permitió obtener una bancada con 20 escaños.

Además del candidato oficial de izquierda para las elecciones de 2026, la consulta buscaba elegir a los aspirantes al Senado y a la Cámara de Representes por la misma coalición de Gobierno.

En el caso de la lista al Senado, aunque el primer puesto se reserva por acuerdo político de la Coalición, los más votados detrás obtienen prioridad para la nómina. La elección de la lista debe respetar ciertos criterios como la paridad y la alternancia, lo que también condiciona el orden de los candidatos al Congreso.

Resultados a lista a Senado por el Pacto Histórico

De acuerdo con el informe consolidado número 51 emitido por la Registraduría, la jornada de consulta al Senado por parte del Pacto Histórico se desarrolló con la instalación de 19.833 mesas de votación. El proceso contó con la participación activa de 2.737.620 ciudadanos, cuyas cifras oficiales reflejan los resultados obtenidos en esta etapa electoral.

Este es el top de aspirantes para el Senado en 2026:

Pedro Hernando Flórez Porras: 185.029 (7,91%) Wilson Neber Arias Castillo: 171.354 (7,32%) Walter Alfonso Rodríguez Chaparro: 137.821 (5,89%) Ferney Silva Idrobo: 90.450 (3,86%) Carlos Alberto Benavides Mora: 77.623 (3,31%) Carmen Patricia Caicedo Omar: 74.982 (3,20%) Laura Cristina Ahumada García: 68.940 (2,94%) Jorge Alejandro Ocampo Giraldo: 66.439 (2,84%) Alex Xavier Flórez Hernández: 63.995 (2,73%) Aida Yolanda Avella Esquivel: 50.120 (2,14%)

Según el calendario electoral de la Registraduría, el país celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y el 31 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con una segunda ronda el 21 de junio en caso de que sea necesaria.

Estos son los perfiles de Pedro Flórez y el youtuber Wally Ospina, que lideran la lista el Senado de cara a los comicios del próximo año:

Pedro Flórez

Pedro Flórez se perfila como uno de los nombres más fuertes del bloque para integrar la lista al Senado en 2026. Su ventaja de votos en la interna lo posiciona bien, pero el desafío será conciliar esa ventaja con la narrativa de renovación que el Pacto Histórico también busca promover.

Es oriundo de Sincelejo, Sucre. Profesional con formación de químico farmacéutico de la Universidad del Atlántico, y magíster en Desarrollo y Gestión de Empresas Sociales de la Universidad Simón Bolívar.

Además, es senador en ejercicio del Congreso por Colombia Humano y presidente de la Comisión Sexta del Senado (2024-2025). Flórez está vinculado políticamente a la llamada “familia Torres” del Atlántico, ya que es esposo de Karina Llanos Torres, exdiputada de Atlántico, lo que le otorga un respaldo local importante.

Youtuber Wally Ospina

Walter Alfonso Rodríguez, conocido como ‘Wally Opina’ aparece como uno de los nombres emergentes del Pacto Histórico hacia 2026. Su capacidad movilizadora digital y la votación en la interna lo ubican como un contendiente serio.

Es abogado de profesión y youtuber/influencer político que se ha hecho visible desde al menos 2016 por comentar política y actualidad en redes sociales. En la actualidad está vinculado al sistema de medios públicos RTVC.

Su perfil es distinto al de los políticos tradicionales: joven, mediático, lo que puede despertar el interese de un segmento diferente al electorado. En el contexto de la lista (que exige paridad y alternancia), su posición le da ventaja competitiva para ser incluido entre los principales candidatos al Senado.

En el programa de Wally al Senado, se destacan sus propuestas en materia: