“El Pacto sigue vivo”: estas fueron las reacciones políticas tras las consultas del Pacto Histórico

Tras las jornadas que se llevaron a cabo este domingo 26 de octubre, se dio a conocer el nuevo candidato del petrismo: Iván Cepeda, con más de 1 millón de votos, Carolina Corcho con 580 mil y Daniel Quintero con 120 mil aproximadamente.

Estas consultas también incluían Senado y Cámara de Representantes, que fue liderada por Walter Rodríguez “Wally”, con más de 140 mil votos en el Senado de la República y María Fernanda Carrascal con 65 mil votos aproximadamente en la Cámara de Bogotá.

La Registraduría Nacional confirmó que los votos para las consultas ascendieron a más de 2 millones tras el conteo. Esto despertó varias reacciones por parte del centro y la derecha.

David Luna, precandidato presidencial por el movimiento ciudadano “Sí Hay Un Camino”, expresó que estas consultas fueron un “mensaje claro: el Pacto sigue vivo” y que no se puede “celebrar una derrota ni subestimar a quienes, a pesar del caos y la decepción, siguen organizados y movilizados”.

“Arrancan con dos millones 300 mil votos, con un candidato único y con una promesa que genera ilusión, pero que, además, lo único que busca es lavarle la cara a todas las equivocaciones y barbaridades que ha cometido el presidente Petro” expresó el precandidato, argumentando que por esta razón “al Pacto Histórico y a la izquierda, hay que derrotarla” precisó.

Por su parte, el también precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas indicó:

“No nos llamemos a engaños, la consulta de hoy no fue una derrota para el Pacto Histórico, por el contrario, más de 2 millones de votos, en un día en el que no había otras elecciones, tener candidato de la izquierda, eso les da una ventaja enorme”, señaló Mauricio Cárdenas.

Juan Manuel Galán, director del partido Nuevo Liberalismo y precandidato presidencial, tomó su postura a través de la red social X, invitando a Luna y a Cárdenas a una transformación, reafirmando su unión política de cara a las elecciones presidenciales:

“Junto a David Luna y Mauricio Cárdenas estamos construyendo una opción que devuelva estabilidad, confianza y resultados. Por eso necesitamos propuestas y soluciones, no más excusas” expresó Galán.

Igualmente, habló sobre las consultas, argumentando que el Pacto Histórico “perdió la confianza del país” y que “Pasar de 11 millones de votos en las presidenciales a un poco más de 2 millones en la consulta es un mensaje claro: el país exige una transformación”.