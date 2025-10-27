Manifestaciones Bogotá 28, 29, 30 Y 31 de octubre: programación paro nacional 24 horas de Fecode

Bogotá es una de las ciudades caracterizadas por la gran cantidad de movilizaciones o marchas que se realizan. Incluso, durante esta semana del 28 al 31 de octubre, se realizarán varias manifestaciones, una de ellas convocadas por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Por medio de las redes sociales, Fecode anunció que realizarán un paro de 24 en todo el país, con el objetivo de demandar varios de su problemas y presionar por los derechos del sector educativo en el servicio de salud y en el presupuesto para la educación pública.

De acuerdo con lo mencionado por el sindicato, estas dos razones han generado amenazas al bienestar y estabilidad del magisterio y más de las comunidades vulnerables del país.

Manifestaciones Bogotá martes 28 de octubre

Lugar: Monumento a los héroes caídos.

Monumento a los héroes caídos. Hora: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Motivo: Por nivelación salarial.

Manrchas Bogotá miércoles 29 de octubre

Lugar: Caracol Radio

Caracol Radio Hora: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Motivo: Plantón los profes de Soacha se movilizan, convoca: ADEC – Soacha, ADEC, CUT y FECODE

Marchas Bogotá jueves 30 de octubre

Lugar: Por confirmar

Por confirmar Hora: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Motivo: Plantón los profes de Soacha se movilizan.

Plantón los profes de Soacha se movilizan. Lugar: Parque Nacional

Parque Nacional Hora: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Motivo: Paro nacional de maestros y maestras. Convoca ADEC y FECODE

Manifestaciones Bogotá viernes 31 de octubre

Lugar: Plaza de Bolívar

Plaza de Bolívar Hora: 10:00 a.m.

Motivo: Evento cultural con reivindicaciones: Triki Triki Halloween.

FECODE paro: programación

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Bogotá, durante el 30 de octubre se realizará el paro nacional en varias ciudades del país, dentro de ellas Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio, Barranquilla y otros municipios del país.

Por ahora, de acuerdo con el programa de FECODE, en Bogotá habrá una marcha que iniciará a las 9:00 a.m. en el Parque Nacional.

Por el momento en Risaralda, el Sindicado de Educadores anunció que la movilización emperezará en el sector de macro a las 8:00 a.m.

“Paro de 24 horas, cuyos objetivos están enmarcados en defensa de la ley 91 del 89, el fortalecimiento del FOMAG; cumplimiento del acuerdo 003 del 2024, estamos exigiendo una ley orgánica de competencia justa que reglamente el acto legislativo 03 del 2024; estamos exigiendo la estabilización y sostenibilidad del modelo integral de salud y el sistema de seguridad y salud en el trabajo y exigir a las IPS la aplicación del manual tarifario dinámico en defensa de los recursos del magisterio.”

Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas en Bogotá

De acuerdo con la Secretarita Distrital de Gobierno (SDG) , es importante que planifique sus viajes durante la semana, con el fin de evitar retrasos en sus trayectos.

En caso de participar en una de las protestar, se recomienda hacerlo de manera pacífica y respectando el derecho de los demás.