Próxima semana paro nacional de 24 horas por parte de Fecode, Risaralda participa con movilización

El próximo jueves, 30 de octubre, la Federación Colombiana de Educadores- Fecode - está citando al magisterio a nivel nacional para realizar una jornada de paro en todo el país de 24 horas.

Risaralda participará con una movilización ese día, convocada por el Sindicato de Educadores de Risaralda, la cual comenzará en el sector de macro a las 8:00 de la mañana.

Jose Oner Jiménez, vicepresidente del Sindicato de Educadores de Risaralda, señala las causas de esta manifestación, entre ellas, la problemática de salud con la Fiduprevisora y el Fomag.

“Paro de 24 horas, cuyos objetivos están enmarcados en defensa de la ley 91 del 89, el fortalecimiento del FOMAG; cumplimiento del acuerdo 003 del 2024, estamos exigiendo una ley orgánica de competencia justa que reglamente el acto legislativo 03 del 2024; estamos exigiendo la estabilización y sostenibilidad del modelo integral de salud y el sistema de seguridad y salud en el trabajo y exigir a las IPS la aplicación del manual tarifario dinámico en defensa de los recursos del magisterio.”

Uno de los puntos centrales de la protesta es la exigencia de un servicio de salud digno y oportuno para el magisterio. Según Fecode, el paro no está en contra del Gobierno Nacional, pero sí hacen un llamado para que se tomen mayores acciones para refrendar el derecho a la salud del magisterio y sus beneficiarios.