Por crisis en la salud de los maestros, Fecode anuncia paro de 24 horas a nivel nacional

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció la convocatoria a un Paro Nacional de 24 horas con movilización para el próximo 30 de octubre.

A través de su cuenta de X, señalaron que la decisión fue aprobada por amplia mayoría, con dos ejes principales: la defensa del derecho a la salud de los maestros y la radicación del proyecto de ley que reglamente el Acto Legislativo 03 de 2024.

Uno de los puntos centrales de la protesta es la exigencia de un servicio de salud digno y oportuno para el magisterio.

“FECODE exige que se investigue a las entidades médicas, que anuncian la cesación de la totalidad de los servicios a los maestros y maestras, a pesar de que se les está pagando; como también, a las que insisten en no acoger el manual tarifario, el cual busca con tarifas justas, garantizar la sostenibilidad del FOMAG, indica la entidad en un comunicado.

Según Fecode, el paro no está en contra del Gobierno Nacional, pero sí hacen un llamado para que se tomen mayores acciones para refrendar el derecho a la salud del magisterio y sus beneficiarios. “igualmente, a la Fiduprevisora que proceda con mayor decisión contra las barreras de acceso al derecho y que son contrarias a lo consignado en el Acuerdo 003 de 2024 del FOMAG”, reiteran.

Por otra parte, con el paro, los maestros también están pidiendo al Gobierno más espacio para concretar la ejecución de la reglamentación del acto que reformó el Sistema General de Participaciones, y así asegurar más recursos para el sector.