Fecode anuncia paro nacional de 24 horas el 30 de octubre : motivos y ciudades con movilización

Fecode anuncia paro nocional de 24 horas el 30 de octubre : motivos y ciudades con movilización

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció un paro nacional de 24 horas con movilizaciones en todo el país. La principal razón de la jornada es exigir un servicio de salud digno, oportuno y con cobertura integral para los maestros y sus beneficiarios, ante las múltiples fallas del actual modelo de atención.

En un comunicado, el sindicato señaló que la situación del sistema médico del magisterio se ha vuelto crítica por las demoras en la asignación de citas, la falta de medicamentos, los retrasos en tratamientos especializados y la acumulación de quejas administrativas.

Marchas 30 de octubre: ciudades que participarán

El paro nacional de Fecode se desarrollará con marchas simultáneas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio, Barranquilla y otros municipios del país. Según el sindicato, las manifestaciones incluirán actividades culturales, comparsas y presentaciones artísticas, y mantendrán un carácter cívico y pacífico.

La organización precisó que alrededor de 350.000 docentes afiliados participarán en la jornada, lo que podría afectar la prestación del servicio educativo en más de 12.000 instituciones oficiales a nivel nacional.

El gremio docente solicitó la “declaratoria de sesión permanente” del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), con el fin de coordinar medidas inmediatas entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y la Fiduprevisora, entidad que administra los recursos del fondo.

De acuerdo con Fecode, esta articulación es necesaria para resolver los problemas estructurales del sistema y garantizar la sostenibilidad del modelo de salud. Además, el sindicato exigió investigar a las entidades médicas que suspendieron servicios pese a recibir los pagos correspondientes, y a las que se niegan a aplicar el manual tarifario dinámico, instrumento que busca establecer tarifas justas y proteger los recursos públicos.

Principales peticiones del magisterio

Dentro de sus reclamos, Fecode enfatizó la necesidad de:

Defender la Ley 91 de 1989, que regula las prestaciones sociales del magisterio.

Fortalecer el Fondo de Prestaciones Sociales (Fomag).

Garantizar el cumplimiento del Acuerdo 003 de 2024.

Promover una Ley Orgánica de Competencias que reglamente el Acto Legislativo 03 de 2024.

Asegurar la sostenibilidad del modelo integral de salud y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST).

Exigir a las IPS el cumplimiento del manual tarifario dinámico para proteger los recursos del fondo.

“No es contra el Gobierno Petro”: Fecode

Aunque Fecode ha aclarado que el paro no es una protesta contra el Gobierno Petro, el sindicato pidió al Ejecutivo revisar las peticiones del magisterio y ampliar el plazo para reglamentar la ley que modificó el Sistema General de Participaciones, con el fin de garantizar más recursos para la educación pública.

En paralelo, la Unión Sindical Obrera (USO) —principal gremio del sector petrolero— advirtió sobre un eventual paro nacional si el Gobierno confirma la venta de la participación de Ecopetrol en la Cuenca del Pérmico (Estados Unidos).

La organización considera que dicha desinversión afectaría directamente a la empresa y a los trabajadores del sector energético, por lo que exigió claridad sobre las decisiones que hacen parte de la política de transición energética.