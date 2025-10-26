Iván Cepeda gana la consulta y se convierte en el candidato del Pacto Histórico

Finaliza la consulta del Pacto Histórico con el triunfo de Iván Cepeda, quien logró la votación de 1.106.840 colombianos, de los 1.964.708 que ejercieron su derecho al voto.

Iván Cepeda se convirtió en el candidato del Pacto Histórico, que irá a las presidenciales de mayo del 2026.

Carolina Corcho lo siguió en la contienda con 504.119 votos; sin embargo, Iván Cepeda le ganó por más del 30% de la votación.