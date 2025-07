“Es admirable lo que está logrando en la ciudad”: David Luna

En una carta al alcalde Dumek Turbay, David Luna reconoció que Cartagena ha recuperado el rumbo, y aseguró que si llega a la Presidencia será un aliado permanente, no un espectador. “Cartagena no puede volver a ser abandonada por Bogotá. Necesita un presidente que la respalde todos los días, no solo en campaña”, escribió.

Sus compromisos con la ciudad incluyen:

- Garantizar el nuevo Aeropuerto Internacional de Cartagena en Bayunca.

- Impulsar la terminación de la vía perimetral.

- Priorizar el sistema de drenajes pluviales para acabar con las inundaciones.

“Cartagena es una joya del país. No puede ser tratada como una ciudad de segunda. La historia se honra con decisiones, no con fotos”, afirmó Luna.