“Necesitamos gobiernos que den confianza y estabilidad”: Juan M. Galán sobre alianza de cara al 2026

“Necesitamos gobiernos que den confianza y estabilidad”: Galán sobre alianza de cara al 2026

Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, David Luna y Mauricio Cárdenas han formado una alianza de cara al 2026 con el propósito común de que Colombia salga adelante y sea gobernable.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Galán enfatizó que el país no puede permitirse pasar de un extremo a otro, ya que esto lo mantendría en un conflicto estéril que no produce soluciones ni resultados para los problemas que la gente espera resolver.

Según Galán, a Colombia le quedan 25 años para evitar convertirse en un país viejo y pobre. Para materializar las riquezas, es necesario trabajar en gobiernos que generen confianza, seguridad y estabilidad.

Noticia en desarrollo