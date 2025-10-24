“Necesitamos gobiernos que den confianza y estabilidad”: Juan M. Galán sobre alianza de cara al 2026
Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, insistió en la necesidad de ir juntos a la primera vuelta con Mauricio Cárdenas y Davi Luna.
“Necesitamos gobiernos que den confianza y estabilidad”: Galán sobre alianza de cara al 2026
08:57
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo.
Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, David Luna y Mauricio Cárdenas han formado una alianza de cara al 2026 con el propósito común de que Colombia salga adelante y sea gobernable.
En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Galán enfatizó que el país no puede permitirse pasar de un extremo a otro, ya que esto lo mantendría en un conflicto estéril que no produce soluciones ni resultados para los problemas que la gente espera resolver.
Según Galán, a Colombia le quedan 25 años para evitar convertirse en un país viejo y pobre. Para materializar las riquezas, es necesario trabajar en gobiernos que generen confianza, seguridad y estabilidad.
Noticia en desarrollo