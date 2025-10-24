6AM6AM

Programas

“Necesitamos gobiernos que den confianza y estabilidad”: Juan M. Galán sobre alianza de cara al 2026

Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, insistió en la necesidad de ir juntos a la primera vuelta con Mauricio Cárdenas y Davi Luna.

“Necesitamos gobiernos que den confianza y estabilidad”: Galán sobre alianza de cara al 2026

“Necesitamos gobiernos que den confianza y estabilidad”: Galán sobre alianza de cara al 2026

08:57

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo.

Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, David Luna y Mauricio Cárdenas han formado una alianza de cara al 2026 con el propósito común de que Colombia salga adelante y sea gobernable.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Galán enfatizó que el país no puede permitirse pasar de un extremo a otro, ya que esto lo mantendría en un conflicto estéril que no produce soluciones ni resultados para los problemas que la gente espera resolver.

Según Galán, a Colombia le quedan 25 años para evitar convertirse en un país viejo y pobre. Para materializar las riquezas, es necesario trabajar en gobiernos que generen confianza, seguridad y estabilidad.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad