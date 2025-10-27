Antonio Bohórquez evalúa reclamaciones tras resultados en la consulta del Pacto Histórico

Tras la jornada de la consulta interna del Pacto Histórico, Antonio Bohórquez expresó su agradecimiento por el respaldo ciudadano recibido, que superó los 46.500 votos, y afirmó que analizará con detalle los resultados para verificar su transparencia.

El concejal aseguró que este paso busca “garantizar la legitimidad del proceso y la confianza de los votantes”, y no descartó la posibilidad de presentar reclamaciones si se comprueban irregularidades.

“Vamos a revisar el proceso como corresponde. Defenderé la pureza del voto y la transparencia de la consulta, pero también que se hayan cumplido las reglas. Nuestra postura dependerá de lo que encontremos, porque no avalaré ninguna conducta que irrespete o manipule la voluntad de la gente”, expresó.

“El resultado demuestra nuestro liderazgo”

Bohórquez destacó el valor simbólico de la votación, que, según él, refleja su fortaleza política en el Atlántico. Sin embargo, insistió en que su postura final dependerá de los hallazgos tras la revisión de los comicios internos.

El dirigente también reiteró su disposición al diálogo y a la unidad dentro del movimiento, subrayando la importancia de mantener cohesión en torno a los objetivos del Pacto Histórico.

“Creo en la unidad y la defiendo porque puede darnos una representación importante, pero solo si el triunfo fue limpio. Si hubo irregularidades, no las respaldaré. Agotaremos todos los procedimientos para verificarlo, y si se confirma alguna falta, asumiré una postura coherente con mis principios, incluso si eso implica apartarme del proyecto”, dijo Bohórquez.

Sus principales banderas políticas

Durante su pronunciamiento, el concejal recordó las causas que han marcado su trayectoria: la recuperación ambiental del Canal del Dique y la Ciénaga Grande, la protección de los municipios costeros, el impulso a la agroindustria y la pesca sostenible, así como la reforma de las leyes 142 y 143 para ajustar el régimen tarifario de los servicios públicos.

Próximos pasos

Finalmente, Antonio Bohórquez anunció que en los próximos días se reunirá con su partido y con el candidato presidencial del movimiento para definir las acciones a seguir. Entre las opciones que estudia se encuentra su eventual renuncia al Concejo de Barranquilla, como parte de una nueva etapa en su carrera política.