Defensoría del Pueblo reportó 113 novedades durante la consulta del Pacto Histórico

Durante la consulta del Pacto Histórico que se llevó a cabo este domingo 26 de octubre y de la que salió ganador Iván Cepeda, la Defensoría del Pueblo entregó un balance de su acompañamiento y reportó 113 novedades durante la jornada en 70 municipios de 26 departamentos de Colombia y 4 localidades de Bogotá.

Los reportes de la Defensoría del Pueblo

Dificultades logísticas y censo electoral: Se reportaron 85 hechos relacionados con dificultades en la organización, funcionamiento de los puestos de votación, inconsistencias en la inscripción y en la operación logística. La mayor parte de casos se relaciona con aglomeraciones por falta de puestos de votación.

Orden público y seguridad: Se tuvo conocimiento de 14 hechos donde la seguridad tuvo algunas afectaciones por factores de violencia, enfrentamientos, amenazas o presencia de actores armados.

Inobservancia del procedimiento electoral: Se registraron 13 situaciones en las que ciudadanía, testigos, jurados o candidatos incurrieron en posibles acciones contrarias a las normas electorales.

La Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación por la decisión adoptada en los últimos días de trasladar puestos de votación.

“Nuestra entidad recibió quejas por la inconformidad de participantes y también de ciertas autoridades. La decisión de hacer cambios en los puestos de votación podría haber tenido un impacto significativo en las zonas rurales y haber afectado el ejercicio del derecho al voto de sus habitantes”.

Asimismo, la entidad destaca la disposición de las autoridades para atender las alertas de la Defensoría las cuales derivaron en la activación efectiva de los planes de contingencia para ampliar las mesas de votación y garantizar el derecho al sufragio de la ciudadanía que permaneció en las filas, incluso de aquella que permanecía en las mismas a la hora del cierre de la jornada.

Durante la consulta del Pacto Histórico la Defensoría del Pueblo tuvo un monitoreo permanente y real a través de sus 42 oficinas territoriales y dispuso de 1.058 servidoras en los puestos de votación más 266 defensores públicos.