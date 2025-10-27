Policía reporta 5 capturas por delitos electorales y 405 comparendos en medio de consultas del Pacto

En el noticiero de la tarde de Caracol Radio estuvo el General William Rincón Zambrano, Director General de la Policía Nacional y entregó un balance en materia de orden público al cierre de la jornada de consultas interpartidistas del Pacto Histórico, que se cumplieron este domingo 26 de octubre y que culminaron con la elección de Iván Cepeda, como candidato de esa colectividad de izquierda para las elecciones presidenciales del 2026.

El general Rincón destacó como “positivo” el desarrollo de la jornada electoral. No obstante, se refirió a complicaciones de seguridad que se registraron en los departamentos de Bolívar y Nariño.

2 incidentes de orden público:

Arjona, Bolívar: Aproximadamente 55 personas obstaculizaron el proceso y quemaron material electoral. La situación se calmó tras la intervención y diálogo con la Fuerza Pública.

Tumaco, Nariño: Una comunidad local impidió inicialmente la salida del material electoral, pero tras labores de conciliación, se permitió el traslado.

405 comparendos:

Ademas, se interpusieron 405 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia durante la jornada: violaciones a la ley seca y movimiento de propaganda electoral.

Cinco capturas:

Tres capturas estuvieron relacionadas directamente con delitos electorales, específicamente por corrupción al sufragante en el departamento de Nariño.

en el departamento de Nariño. Las dos capturas restantes fueron por hechos judiciales previos: una por violencia familiar y otra por delitos sexuales.

Se desplegaron 109.000 hombres y mujeres de la Policía y Fuerzas Militares en todo el territorio colombiano para asegurar las mesas y puestos de votación.

El General Rincón afirmó que el monitoreo continuará en coordinación con las autoridades para asegurar la tranquilidad de cara a las próximas elecciones de 2026.