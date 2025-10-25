120 mil uniformados custodiaran la seguridad en la consulta del Pacto: Aeronaves de FF. MM. sobrevuelan regiones

Las Fuerzas Militares mantiene activo un dispositivo de seguridad para garantizar el pleno desarrollo de la consulta interna abierta a la ciudadanía del movimiento político Pacto Histórico, para definir piezas clave para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

“Tenemos más de 120 mil hombres y mujeres desplegados del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y apoyo de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial”, informaron que además, se suma el monitoreo del Batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANOT) que ya sobrevuela varias regiones.

Son más de 9.000 puestos de votación los que serán custodiados por la fuerza publica en todo el país.

Leer: Consultas 26 de octubre: ¿Por quién se vota y qué se escoge?

“Las Fuerzas Militares llevan dos semanas ya en despliegue, atendiendo dos importantes procesos democráticos, como lo han sido la semana pasada los consejos de la juventud y ahora las consultas. En ese sentido, hemos incrementado la presencia en el territorio. La semana pasada hemos cubierto 6.300 puestos de votación, ahora vamos a cubrir más de 9.000 y ese es el compromiso que tenemos en torno a este importante proceso democrático", señaló el almirante Francisco Cubides, comandante de las FF.MM.

“Hay garantías para que las elecciones se den como corresponden, particularmente en este fin de semana en el marco de las consultas”

El objetivo de las Fuerzas Militares es ”proteger a los candidatos, igualmente permitir que los sufragantes puedan llegar a sus puestos de votación e igualmente dar seguridad a toda la infraestructura definida, así que hay garantías para que las elecciones se den como corresponden, particularmente en este fin de semana en el marco de las consultas".

“Precisamente el día de hoy hemos hecho una revisión junto con la Registraduría, igualmente con la Procuraduría Delegada para los Procesos Electorales, también con miembros de algunos partidos y hemos definido hacer una cobertura especial, hacer un despide superior al que se ha planeado para que esos sectores donde la semana pasada hubo algunas situaciones de manejo de orden público, pues estén cubiertas”, señaló el almirante Cubides.

Lea también:¿Habrá Ley seca en Colombia el 25 de octubre? Ciudades que confirmaron tras consulta Pacto Histórico