Quién es Iván Cepeda, nuevo candidato del Pacto Histórico: estas son sus propuestas a la presidencia

Iván Cepeda Castro, reconocido defensor de derechos humanos y hoy ganador de la consulta del Pacto Histórico, ha sido una de las figuras más influyentes en la búsqueda de la paz en Colombia.

Desde 2013, ha desempeñado un papel clave como facilitador de los procesos de diálogo entre el Gobierno colombiano y las guerrillas de las Farc y el Eln, además de mediar en la entrega a la justicia del Clan del Golfo. Su labor ha sido fundamental para la construcción de confianza y la participación de las víctimas en las negociaciones.

En el Congreso, Cepeda ha sido copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara y del Senado, donde impulsó la participación de las organizaciones sociales en los acuerdos de paz y en la implementación normativa del Acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc en 2016.

Quién era el padre de Iván Cepeda

Parte esencial de la trayectoria de Iván Cepeda se centra en el reconocimiento del genocidio político contra la Unión Patriótica (UP), partido al que pertenecía su padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994. En 2010, junto a su equipo jurídico, logró una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró al Estado colombiano responsable por el crimen y por su complicidad con estructuras paramilitares.

Este fallo representó un avance decisivo en la lucha contra la impunidad y la memoria de las víctimas de la violencia política en Colombia. Cepeda también fue fundador y vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organización que ha agrupado a miles de familiares de víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales.

Propuestas Iván Cepeda

Por otro lado, Iván Cepeda Castro es conocido por ser un político y defensor de los derechos humanos en Colombia, quien ha tenido una larga carrera y compromiso en temas de reparación y justicia, especialmente en la defensa de las víctimas del conflicto armado.

La muerte de Manuel Cepeda Vargas , su padre, lo impulsó a involucrarse activamente en la defensa de los derechos humanos y en la política. Dentro de las propuestas que ha expresado el precandidato está la lucha contra la corrupción: