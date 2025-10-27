Consulta Pacto Histórico 2025: Registrador asegura normalidad; Procuraduría reporta 498 quejas

Este domingo 26 de octubre, Colombia vivió la jornada electoral de la Consulta del Pacto Histórico, en la que se eligió oficialmente al candidato presidencial del movimiento para las elecciones de 2026.

Según El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, el proceso se llevó a cabo en completa normalidad, sin reportes de irregularidades ni escasez de tarjetas electorales en ningún punto del país.

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, informó que todos los ciudadanos pudieron ejercer su derecho al voto sin mayores contratiempos. No obstante, en aproximadamente 250 mesas de votación se presentaron aglomeraciones debido a la alta participación ciudadana.

De acuerdo con el Registrador, para mejorar la fluidez del proceso, las autoridades decidieron dividir temporalmente las filas y reorganizar el ingreso de votantes, garantizando así que todas las personas pudieran sufragar antes del cierre oficial de la jornada.

Además, el registrador precisó que quienes permanecían en las filas a las 4:00 p. m., hora oficial de cierre, fueron atendidos y se les recibió la cédula de ciudadanía para que pudieran votar. “Las aglomeraciones son recurrentes en las mesas de votación en Colombia, pero se dieron todas las garantías necesarias para que el proceso se desarrollara con orden y transparencia”, destacó.

El Registrador Nacional afirmó que el número de mesas y puestos de votación fue definido con anticipación por los partidos políticos, conforme al acuerdo alcanzado el 3 de octubre. Además, los puestos fueron abiertos al servicio de la ciudadanía con apoyo de la Fuerza Pública, que desplegó personal en todo el territorio nacional de acuerdo con el balance y cantidad establecida por el Ministerio de Defensa.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que hubo suficientes tarjetas electorales en todo el territorio nacional y los ciudadanos pudieron ejercer su derecho al voto sin ninguna dificultad.



Balance de la Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación realizó seguimiento en todo el país para garantizar el cumplimiento de las normas electorales durante la consulta. Al cierre de la jornada, el organismo reportó un total de 498 quejas ciudadanas, relacionadas principalmente con demoras en algunas mesas y presuntas irregularidades menores.

Al finalizar las votaciones de consulta de partidos, la Mesa de Ayuda #PazElectoral de la @PGN_COL recibió un total de 498 quejas en todo el país. Cifra que demuestra la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público. pic.twitter.com/ONYKrjSbAU — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 26, 2025

Balance del Consejo Nacional Electoral (CNE)

El Consejo Nacional Electoral entregó también su balance sobre la jornada, destacando la masiva participación de testigos electorales. En total, fueron 16.704 testigos acreditados para supervisar las 19.833 mesas de votación instaladas en el territorio nacional.

El presidente del CNE visitó el puesto de votación de Corferias en Bogotá, el más grande del país, donde constató el buen desarrollo de la jornada.

Departamentos con mayor número de testigos electorales:

Bogotá D.C.: 2.896 testigos

Valle del Cauca: 2.246 testigos

Antioquia: 1.481 testigos

Agrupaciones políticas con más testigos acreditados:

Colombia Humana: 8.700 testigos

Carolina Corcho: 3.321 testigos

Polo Democrático Alternativo: 2.443 testigos

El CNE resaltó que el proceso se desarrolló con transparencia y amplia participación.