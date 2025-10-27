Concejal Briceño pone en duda la separación de Petro y Verónica Alcocer: “Ante la ley son pareja”

En un hecho sin precedentes que marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto con su círculo familiar, fue incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, popularmente conocida como la “Lista Clinton”.

Minutos después el mismo presidente aseguró en sus redes sociales que: “Verónica Alcocer está separada de mí desde hace años”, lo que ha generado varias reacciones en distintas esferas de la política.

En entrevista con 6AM habló el concejal Daniel Briceño quien denunció este hecho en sus redes sociales donde cuestionó la supuesta separación entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer.

Es falso que Petro y Veronica Alcocer se hayan “separado hace años” como lo dice Petro.



En la declaración de conflictos de interés del 1 de noviembre de 2024 Petro declaró que Veronica Alcocer era su cónyuge.



Entonces, Petro le miente al país o falsifica el reporte. https://t.co/68bsRiI6iz pic.twitter.com/DME4HQvSUY — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 25, 2025

“Yo creo que más allá de los temas personales que ellos puedan tener como pareja, lo que hay que mirar aquí son las realidades fácticas. La primera realidad, es que hasta hace unos meses para el presidente ejercer su cargo este año, llenó lo que tienen que llenar todos los funcionarios y servidores públicos que es la declaración de conflictos de interés y él dijo que tenía una relación, en una sociedad conyugal, con la señora Verónica Alcocer y que por lo tanto el régimen de inhabilidades e incompatibilidades está totalmente activo y eso lo dice la ley, esa es una prueba de que esa relación existe” afirmó el concejal.

Indicó también que el presidente en unas declaraciones públicas hace un mes se refería a Verónica Alcocer como su esposa. Comentó además que en este caso sería Alcocer la única primera dama que no es pareja del presidente pero que puede acceder a todos los privilegios de primera dama, como los gastos de viáticos, uso de las aeronaves del Estado, los viajes oficiales, entre otros.

“Uno entiende que le está intentando salvar a la señora Verónica Alcocer de la sanción de la OFAC, pero legalmente y fácticamente uno dice son pareja, aunque puedan tener algunas diferencias de carácter personal”, concluyó el senador.

Derecho de petición

El senador Daniel Briceño indicó que radicará un derecho de petición a la presidencia para que les indiquen cuántos y cuáles han salido del erario público para beneficiar a Verónica Alcocer, a cuántos viajes ha ido, cuántas veces ha usado los aviones presidenciales, cuántas veces ha usado las aeronaves del Estado, si en este momento tiene esquema de seguridad extensible o no tiene esquema de seguridad extensible.

Consulta popular:

Briceño afirma que el Pacto Histórico mantiene una base fuerte y sólida que está bien alimentada por los recursos estatales, eso lo demuestra el ganador y varios de los ganadores, sobre todo en Senado.

“Yo creo que Iván Cepeda, aunque saca un millón quinientos mil votos, es una cifra que no le alcanza para dar una pelea fuerte de cara a una segunda vuelta”, concluyó el concejal.