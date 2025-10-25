Política

“Verónica Alcocer está separada de mí desde hace años”: Petro por inclusión a la lista Clinton

El presidente reiteró en que la inclusión a la lista Clinton tiene índole político.

La inclusión del presidente Gustavo Petro a la lista OFAC ha generado incertidumbre en Colombia, por las consecuencias que podría traer para el país.

Pero también ha generado varias respuestas del mandatario colombiano, quien este sábado volvió a reiterar en que esta inclusión es una decisión política y con la intención de sabotear también a las elecciones del próximo año.

