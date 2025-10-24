Lista Clinton: estos son los colombianos y figuras del mundo que han pertenecido, ¿siguen allí?

Desde hace meses, la relación que ha tenido Colombia, con el gobierno de los Estados Unidos, ha sido cambiante, debido a los rifirrafes entre los mandatarios de cada país. Asimismo, parte de la discordia, se debe a los bombardeos realizados por parte de los EE. UU., en contra de presuntas narcolanchas que transportan droga hacia este país.

A estas tensiones diplomáticas, también se le atribuye los discursos “incendiarios” por parte del presidente Petro, quien ha apoyado firmemente al Estado Palestino, y a su vez, ha manifestado su malestar frente a cómo se está llevando a cabo la lucha contra las drogas que tanto ha profesado el mandatario, Donald Trump.

Por otro lado, recientemente, desde la administración del gobierno de Trump, se dio a conocer que al jefe de Estado colombiano, se le incluyó dentro de la lista Clinton junto a su esposa e hijo, Verónica Alcocer y Nicolás Petro. A su vez, se le suma que, el Ministro del Interior, Armando Benedetti, también figura dentro de este listado.

Esto ha causado una gran sorpresa dentro del país, además, Petro ya respondió ante este “ataque” mediante su cuenta de X, dónde aseguró que tomará las medidas necesarias, y que su abogado será Dany Kovalik. Así reaccionó el mandatario:

Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC.



Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU.



Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2025

De igual forma, dentro de esta lista han estado otras figuras a nivel internacional que, en su momento y hasta ahora, fueron relevantes, además, algunos colombianos han llegado a estar incluidos en este listado.

Un dato importante a tener en cuenta es que, cuando una persona es incluida dentro de la Lista Clinton, automáticamente ese vuelve una amenaza a nivel mundial, ya que la creación de este listado es lo más parecido a una “lista negra”, en dónde se le acusa a los que figuren dentro, de tener nexos con el narcotráfico y dinero sucio. Por otro lado, estas son las figuras más levantes que han estado o pertenecen dentro de esta lista.

Colombianos y establecimientos dentro de La Lista Clinton

Dentro de la Lista Clinton han pertenecido algunos colombianos, inclusive, hasta equipos de fútbol y empresas, por haber tenido relación con el narcotráfico en Colombia, estos son algunas figuras y grupos:

Equipo América de Cali

Vínculos directos con el Cartel de Cali, liderado por los hermanos Orejuela, en pleno auge del narcotráfico en Colombia. Este club fue incluido por haber mantenido una relación estrecha.

Drogas La Rebaja

Al igual que el equipo de fútbol América de Cali, esta cadena que distribuía farmacéuticos, fue acusada de mantener vínculos cercanos con el Cartel de Cali y los hermanos Orejuela, quienes tenían relación directa con el narcotráfico.

Clan del golfo

Cabecillas pertenecientes pertenecen y forman parte de esta lista al ser los principales actores en la producción de droga y distribución de la misma junto a otros grupos armados que, de por sí, practican activamente el narcotráfico.

Gustavo Petro, familiares y Armando Benedetti

Gustavo Petro, su esposa, Verónica Alcocer y su hijo, Nicolás Petro, han sido incluidos recientemente a la Lista Clinton, sin que existan pruebas vigentes que demuestren que tuvo nexos con el narcotráfico para llegar a la presidencia. Al igual el mandatario, Armando Benedetti fue incluido en esta lista por su relación directa con Petro al ser el Ministro del Interior.

Figuras internacionales

Estados Unidos siempre ha intentado mantener la seguridad Nacional de su país, mientras que a su vez, las administraciones de cada gobierno se han comprometido por luchar en contra de las drogas y el narcotráfico, incluyendo al terrorismo.

Es por ello que, dentro de la Lista Clinton, figuran varios personajes y grupos a nivel internacional que han llegado a tener nexos con narcos, carteles y demás, estos son los más sobresalientes:

Hugo Armando, el “pollo Carvajal”

Hugo Armando, o más conocido como el pollo Carvajal, fue jefe de la Dirección Militar de Venezuela.

¿Cómo puedo consultar la Lista Clinton o OFAC?

La Lista Clinton se creó con el objetivo de poner en lista aquellas empresas o personas alrededor del mundo que tuvieron o tiene nexos con carteles de narcotráfico y demás.

