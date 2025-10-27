Cayó alias ‘Gramo’, coordinador del atentado a la base aérea de Cali: es un disidente FARC

Agentes de la SIJIN rescatan un cuerpo del lugar del atentado, en el norte de Cali, el 21 de agosto del 2025

En la vereda Barcino, ubicada en el municipio de Mistrató, Risaralda, fue capturado Aderson Tamayo Correa, alias Gramo, de 28 años, señalado como el coordinador del atentado terrorista contra la base aérea de Cali ocurrido el pasado 21 de agosto. El ataque dejó un saldo de 7 personas fallecidas y 78 heridas.

Alias Gramo pertenecía a las disidencias de las FARC, columna Ricardo Velásquez del frente Jaime Martínez. Según las autoridades, llevaba cuatro años en esta estructura armada bajo la orientación de alias *

Pablito, uno de los principales cabecillas responsables de coordinar y ejecutar acciones terroristas en el suroccidente colombiano.

Detalles de la operación y antecedentes

- Coordinó junto a alias Sebastián y El Mono (ya capturados) el transporte de dos vehículos desde la zona rural de Corinto, Cauca, utilizados en el atentado.

- Residía en el barrio Primavera de Cali, donde se dedicaba al préstamo ilegal tipo “gota a gota”. Los recursos obtenidos eran destinados a la compra de armamento, pago de nóminas y financiamiento de actividades terroristas.

- Tras el atentado, permaneció un mes en Cali, luego viajó a España con pasaporte vigente. Fue deportado a Colombia gracias a la coordinación con INTERPOL.

- Al llegar a Bogotá, se trasladó en bus a Pereira y posteriormente a Mistrató, donde fue capturado.

- En el momento de su detención, utilizaba gorras y otros elementos para ocultar su rostro y evitar ser identificado.

- Le incautaron un teléfono celular que será clave en la investigación.

Alias Gramo tiene orden de captura por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio, actos terroristas, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.